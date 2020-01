A mindennapokat kell jól, békében és munkával megélni

2019 Kulcs tekintetében egyrészt a választás éve volt, ugyanakkor egy munkával teli folyamat vége is, amelyben sok más mellett rengeteg pályázat készült, s ezekből számos tender járt sikerrel – kezdte évértékelőjét Jobb Gyula, a kulcsi polgármester.

A folyamatosan növekvő lakosságszám intézkedési kényszert jelentett az önkormányzatnak, és jelentős erőforrások mozgósítását igényli. A közös utazásunk során a 2019. év csak egy megálló volt, mert a problémák megoldása önkormányzati ciklusokon átívelő feladatokat jelent Kulcs életében – vezette fel tájékoztatóját a polgármester.

A csatornaberuházás a legjelentősebb feladat, amely készültségi szintjét tekintve jelenleg 90 százalékos, és nagy része az elmúlt évben elkészült. Ez a lakosságnak sok problémát jelentett az útlezárásokkal, a nehezen járható utakkal, ugyanakkor a húsz éve halogatott csatorna óriási előrelépés a lakosságnak.

– A múlt évben az embereknek napi szinten problémát okozó infrastrukturális hiányosságokat feltérképeztük az út és a közvilágítás tekintetében is. A fejlesztési koncepció elkészült, és a munkák elkezdődtek, de a dandárja előttünk van még. Az is egyértelművé vált, hogy a település-fenntartás a kor igényeinek nem volt megfelelő, ezért gépek beszerzésével fejlesztettünk. Ebben az évben nyertünk gépbeszerzésre több mint 10 millió forintot, amiből a többi között egy traktort vásároltunk, ágdarálóval, amit további közbeszerzési pályázatok révén kívánunk kiegészíteni.

– A kulcsi külterületi településrészek fejlesztése is egyre nagyobb hangsúlyt kapott a múlt év során, elkezdődött a munka a lakossággal együttműködve, de itt is a feladatok elején járunk még, bár a lakosságszám növekedése itt is nagy nyomással van az önkormányzatra.

– Kulcson az egészségügy kapcsán is történt fejlesztés, hiszen új rendelőbe költözött a felnőtt- és gyermekháziorvos, valamint a fogorvos, és a következő évben folytatódik az egészségház bővítése. De ez még nem oldotta meg a teljes problémát, 100 millió forint már elnyert pályázati forrásunkból további 250 négyzetméteres bővítésére van aláírt szerződésünk a kivitelezővel. Ide kerül majd a védőnői szolgáltatás, és több hely jut majd a háziorvosnak és a várakozó betegeknek is. Ez hosszú időre kényelmes és méltó lehetőséget biztosít a kulcsiaknak. A prevenciót pedig a műfüves focipálya létrehozásával biztosítottuk, amelyet 2019-ben adtunk át.

– A tavalyi esztendőben elkészült az Európában is egyedülálló, híres állatorvosoknak emléket állító Hatok Tere az utolsó szobor felállításával. A parkban a látogatókat csalogató növények beültetését tervezzük, ez a munka ebben az évben vár majd ránk.

– Előrelépés történt a település mint idegenforgalmi célpont megalkotásában is. A Duna-part és a hajóállomás 2019-ben már sikeres rendezvényhelyszínként megcsillant, a horgászturizmus alapjait is leraktuk. A további fejlődés előmozdítása szintén a 2020. év feladata lesz majd.

– Az elmúlt évben a közösségépítés egyik eszközeként rengeteg sikeres rendezvényt szerveztünk. Minden tekintetben a lépésről lépésre haladás elvét kell követnünk. Nem megfeledkezve arról, hogy sokszor az út, amin haladunk maga a cél, ezért a mindennapokat kell jól megélnünk, békében és munkával a kulcsiakért – összegzett Jobb Gyula polgármester.