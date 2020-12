A Mikulás a gyermekek, a családok barátja marad

A Mikulás természetesen az idén is így vagy úgy, de egészen biztosan meglátogatja azokat, akik nagyon várják őt. Még az is lehet, hogy ajándékot is fog vinni a szerencséseknek. Az már egy másik kérdés, hogy mi vajon miért nem látogathatjuk meg őt ebben az évben ott, ahova már szinte hazajártunk, ahol a magyarországi Mikulás lakik, Nagykarácsonyban?! Ennek jártunk utána a bolondos, szeretni való álmok falujában.

Csupán a praktikusságot tartották fontosnak Ma már ismeretlen nevű uradalmi tisztségviselők nevezték el azokat a helyszíneket, ahol a lábon járó kincseik, a gulyák, a nyájak és a csordák számára találtak év végi pihentető helyeket. Így született az Előszállás és a Karácsonyszállás, és praktikum jegyében a Kiskarácsonyszállás, sőt a Györgyszállás elnevezés is. A fordulatot a média hozta meg Úgy a hatvanas évek elején történhetett, hogy a helyi postamester a tőle meglehetősen szokatlan közösségi szervezőmunkával valahogy rászedte a település értelmiségi körét és a szerinte rádiót hallgatókat, hogy a karácsony előtti estén föltétlenül hallgasság végig (!) a Kossuthon az Esti krónikát. Úgy a huszadik perc körül minden beavatott nagykarácsonyinak szinte megállt a szíve az izgalomtól és a döbbenettől. Az ő falujukat kapcsolták adásba. A már bemutatott postai tisztségviselőt kérdezték a falu nevéről és történetéről. Emberünk profi módon előadta a tudnivalókat, és a legnagyobb természetességgel közölte, hogy ebben az időszakban már évek óta a (nyugati) világ legkülönbözőbb helyeiről kapja a bélyeggyűjtők leveleit. A gondosan bélelt borítékokban pedig a mi országunkban addig nem látott csodálatos, érintetlen bélyegsorok valamint blokkok lapultak, és várták a december 25-i (kézi) lebélyegzésüket. Ezeket a polgári világban kiképzett tisztségviselő természetesen a megfelelő időben visszajuttatta a lelkes filatélistáknak.

A szerkesztő-műsorvezető szinte kiesett a szerepéből, gratulált a remek produkcióhoz, elmondta, hogy szerinte milyen szép a falu neve, és jókívánságokkal búcsúztak egymástól. A helyiek pedig büszkén és fényes szemmel töltöttek maguknak egy kortyot, hiszen híressé vált a településük. A folytatás – létrehozták a Mikulás-házat A Magyar Posta akkori vezetése is hírét vette a dolognak, és mellé állt ennek a lehetőségnek. Itthon is megjelentek a hasonló alkalmi kiadványok, és e jó hír terjedni kezdett. Szép és rangos ünnepségekkel erősítették meg a település és az országos hivatal barátságát.

A faluban létrehozták az első Mikulás-házat, majd a hazai földön nem ritka bakugrásokkal ugyan, de lehetőség nyílt a felvirágzásra. A projekt ugyan szép ívet futott be, de szörnyű, önpusztító pályán. A vírus keresztül húzta a számításokat Ez az eddig soha nem látott veszedelem az idei év fesztiválszezonját is bezárta. A Mikulásét is. Vitán felül áll, hogy az egész országból odasereglő látogatók érdekében. Majd jövőre. Addig még kialakulhat a lebonyolítók személye és szerepe, de főleg a megvalósítás módja.