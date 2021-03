A mi kórházunknak van még kapacitása

Orbán Viktor miniszterelnök március 14-én és 15-én az összes kórházigazgatóval egyeztetett, a dunaújvárosi intézmény felkészült és vannak még tartalékai.

Hatalmas teljesítményt, erőfeszítést igényel a járvány harmadik hulláma, egyre több a koronavírusos beteg, ráadásul egyre többeknél mutatkoznak a megbetegedés súlyosabb tünetei. A koronavirus.gov.hu március 23-i, keddi adatai szerint újabb 5481 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, kórházban 11 873 covidos beteget ápolnak, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor miniszterelnök még a március 14-ei rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy valószínűleg a járványügyi időszak legnehezebb hete következik mind a kórházi ágyak, mind a lélegeztetőkészülékek, mind a hadra fogható ápolónők és orvosok tekintetében, éppen ezért aznap videókonferencián hallgatta meg az összes kórház­igazgatót arról, hogy áll a kapacitásuk.

Az MTI összegzője alapján a miniszterelnök arra a felvetésre, hogy nem kellene-e Magyarországnak is külföldi segítséget kérni, a miniszterelnök azt mondta: „úgy látjuk, hogy megvagyunk, inkább segítséget fogunk adni másoknak”. Hangsúlyozta: népes­ség­arányosan több ágyunk van talán, mint Európában bárkinek, és biztosan nálunk van népességarányosan a legtöbb lélegeztetőkészülék is. Hozzátette: a rezidenseket és a végzős medikushallgatókat is munkába tudják állítani, és van egy központi vezénylési terv, hogy az ország melyik pontjáról hova kell átcsoportosítani orvosokat és ápolónőket, ha ez szükséges. Úgy értékelt: bár a baloldaltól folyamatosan azt hallani, hogy a magyar egészségügy „így rossz, úgy rossz”, ennek az ellenkezőjét látja minden nap. „Az orvosaink erősek, odaadóak, az ápolónők mindent megtesznek. Tehát, én azt hiszem, hogy menni fog. (…) Csak egy nagyon nehéz hét előtt állunk, a hajnal előtti legsötétebb pillanatokat éljük most át” – fogalmazott.

Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház intézményvezetője lapunknak elmondta, nálunk nem volt még szükség a kapacitás teljes kihasználására, vannak még tartalékaink.

– A járványügyi helyzet miatt több kórházi szárnyat megnyitottunk Covid-részlegnek, ugyanakkor szűkítettünk osztályokat, az akut ellátásra korlátoztuk a tevékenységet, a felszabaduló munkaerőt pedig átcsoportosítottuk. Ez mind a fekvő-, mind a járóbeteg-ellátásra vonatkozik. A kollégáknak azért is jelent nagyobb megterhelést, mert nem a saját területükön dolgoznak, átkerülnek egy másik osztályra, és a munkájuktól eltérő körülmények között, más betegekkel kell dolgozni, például a Covid-ellátó osztályon, az intenzív osztályon (ahol a megszokottnál több beteg van) be kell öltözni. Ezek mind pszichésen megterhelőek – vázolta a főigazgató.

Arról is beszélt, hogy az őszi hullámtól eltérően, most egyelőre a kórház ellátási területéről érkeznek ide a koronavírusos betegek, de fogadtak már Pest megyéből is. Ha más kórház kapacitása telítődne, akkor várhatóan ide is hoznak más térségből betegeket, az elhelyezést a mentőszolgálat koordinálja.

– Látható, hogy egyre több a középkorú, fiatalabb beteg. Az intenzív részlegre jellemzően olyan betegek kerülnek, akiknek lélegeztetésre, oxigénterápiára van szükségük, vagy olyan az állapotuk, hogy folyamatosan monitorozni kell őket. A fertőzött betegek számát illetően már elértük az őszi csúcsot, és tudjuk, hogy a mostani hullámnak még nincs vége. Minden szempontból vannak tartalékaink, például nincs is minden lélegeztetőgép használatban – erősítette meg dr. Mészáros Lajos.

A dunaújvárosi intézményben jelenleg öt oltóhely működik

A koronavírusos betegek ellátása mellett kórházi oltópontként a lakossági védőoltások beadását is végzik, erre szintén erőforrásokat különítettek el. Minden megyében működik az úgynevezett megyei védelmi bizottság, ezek mellett létrejöttek a megyei oltási munkacsoportok is. Kidolgoztak egy tervet előzetesen a tömeges oltások megvalósításáról, lebonyolításáról. Ennek tükrében, ha a helyzet lehetőséget teremt, a dunaújvárosi kórházban tizenkét oltóhelyen tudnák végezni a lakosság oltását, a rendelkezésre álló vakcinák függvényében. Jelenleg öt oltóhely van, Pfizer- és Szputnyik-vakcinával oltanak, de volt már AstraZeneca is a készleten.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, a következő egy hétben mintegy 215 ezer regisztrált idős ember kap védőoltást, ha közülük mindenki beoltatja magát, aki erre lehetőséget kap. A regisztrált idősek közül 157 ezren a kórházi oltópontokon kapnak Pfizer-vakcinát, a háziorvosoknál 25 ezren a kínai Sinopharm oltóanyagát, 21 600-an AstraZeneca-vakcinát, 11 200-an pedig a Moderna oltóanyagát kaphatják meg a következő egy hétben. A beoltottak száma keddre meghaladta az 1 millió 636 ezer 436-ot, 481 ezer 820 ember pedig már a második oltását is megkapta. A következő három-négy hétben is az idősek oltását tarják a legsürgetőbb feladatnak, az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százalékát sikerült mostanáig beoltani.