A mesterséges, összetákolt állam, Jugoszlávia felbomlása

Harminc évvel ezelőtt kiáltotta ki Szlovénia és Horvátország függetlenségét, ezzel a két akkori délszláv köztársaság végleg kivált Jugoszláviából, ami a szövetségi állam felbomlásához és az 1991-es polgárháborúhoz vezetett. Ahhoz, hogy megérthessük, mi vezetett a testvérgyilkos délszláv polgárháborúhoz, meg kell ismernünk a volt Jugoszlávia népeinek történelmét.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd később Jugoszlávia egy összetákolt államként jött létre az I. világháború után, egy közepesen fejlett északi és egy közel 70 százalékos lakossági írástudatlansággal rendelkező déli résszel. A II. világháború kezdetén az ország széthullott, majd a világégést követően Tito és kommunistái kerültek hatalomra, akik vas­szigorral irányították a délszláv államot. Jugoszlávia viszonylag fejlődött, és az önálló szocialista útnak köszönhetően tekintélyt szerzett magának a világon, annak ellenére, hogy egy diktatórikus országnak számított. Ez a paradox Tito 1980-as halálával ért véget, amikor is az úgynevezett állam­alkotó népek kezdtek önállósulni és hegemóniára törekedni. A széthúzás jelei már az 1974-es új alkotmány elfogadásának idején látszódtak, amikor is a tagköztársaságok, valamint a Vajdasági és Koszovói Autonóm Tartományok nagyfokú önállóságot kaptak. Tito halála után a kommunizmus gyengülni kezdett, a központi hatalom erejét az is csökkentette, hogy nem neveztek ki tartósan egy államfőt, hanem egy meghatározott rotáció szerint cserélődtek évenként a testület élén álló elnökök. Hasonló folyamat játszódott le a pártvezetésen belül is. Az elnökség tagjai azonban egyre inkább saját köztársaságuk érdekét igyekeztek előtérbe helyezni, ami elkerülhetetlen ellentétekhez vezettek.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

Jugoszlávia 6 köztársaságból és 2 autonóm tartományból állt. Ezek Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Macedónia voltak. Szerbián belül létezett a Vajdasági és a Koszovói Autonóm Tartomány, amelyek még a Tito idejében elfogadott 1974-es alkotmány értelmében szinte azonos jogkörökkel rendelkeztek, mint a többi köztársaság, így egyenrangúvá váltak magával Szerbiával is. Ez már akkor kiváltotta a szerb kommunista bőrbe bújt nacionalisták haragját, de az erős központi hatalom ellen nem mertek fellépni, várták a kedvező időpontot, ami Tito halála után gyorsan be is következett.

A titói vezetés, a többi szocialista országhoz hasonlóan komoly nyugati hiteleket vett fel, hogy fenntarthassa hatalmát, ami a későbbiekben komoly feszültségekhez vezetett. Tito halála után ugyanis a külföldi bankok elvárták és megkövetelték a hitelek törlesztését, ami akkor már több tízmilliárd dollárra rúgott. Az időközben megerősödő szerb politikai elit, amely maga mögött tudta a jugoszláv hadsereg zömmel szerb és montenegrói tagjainak a támogatását, azt szerették volna, ha az adósságrendezés nagy részét a fejlettebb Szlovénia, Horvátország és a Vajdaság vállalná. Az említett köztársaságok ezt természetesen elutasították, majd a ´80-as évek második felében, főleg amikor Szerbiában a nacionalista politikus, Slobodan Milošević került hatalomra, komoly feszültség keletkezett.

Jugoszlávia szétesése

Slobodan Milošević egyik első tevékenysége az volt, hogy megszüntette a Vajdaság, illetve Koszovó autonómiáját, és egyszerűen beolvasztotta a két tartományt Szerbiába, ami hatalmas felháborodást okozott a többi köztársaságban. Szerbiában, Montenegróban, valamint Bosznia és Horvátország szerblakta területének lakosai viszont ezt a döntést óriási lelkesedéssel fogadták. Ezt követően Milošević az országot vezető elnökségben az „egy ember – egy szavazat” elvét akarta érvényesíteni, ami a Szerbia által dominált Vajdaság, Koszovó és Montenegró révén a szerb pozíciók jelentős erősítését jelentette volna. A többi tagköztársaság küldötte ez ellen élesen tiltakozott. Látva nagy szerb törekvéseket, 1991. június 25-én Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, és ezzel elkezdődött a délszláv polgárháború. A Jugoszláv Hadsereg és a szerb önkéntesek ekkor megtámadták az említett köztársaságokat, amit a jogi végzettséggel rendelkező Milošević a következővel támasztott alá. Miután Szlovénia és Horvátország megsértette a jugoszláv alkotmányt azzal, hogy kiváltak, így az ő területükön élő szerbek ugyanazon jogok szerint szintén kiválhatnak, majd önálló államot alakíthatnak főleg Horvátországban, így jött létre a Szerb Krajina bábállam, amit Szerbián kívül senki sem ismert el. A szerb szabadcsapatok a Jugoszláv Néphadsereg hathatós támogatásával megtámadták a két szakadár köztársaságot. Szlovéniában a harcok elég hamar befejeződtek (az országban nagyon kevés szerb élt), ellentétben Horvátországgal, ahol Vukovárt a földig lerombolták, és az ország egyharmadát pedig megszállták. Horvátországnak csak 1995-ben sikerült felszabadítania az elfoglalt területeket, és helyreállítania az ország szuverenitását. Miloševićet az dühítette fel, hogy a nemzetközi közösség 1992. január 15-én elismerte Szlovénia és Horvátország függetlenségét, majd az ENSZ békefenntartókat küldött a térségbe, ezért figyelme Bosznia-Hercegovinára irányult, ahol szintén számottevő szerb lakosság élt.

Elkezdődött a boszniai polgárháború

Milosevic boszniai tervével természetesen tisztában voltak külföldön is, ezért nemzetközi szinten úgy döntöttek, hogy 1992. április 6-án elismerik Bosznia-Hercegovina függetlenségét, ezzel elszabadult a pokol a balkáni országban. Belgrádi utasításra a boszniai szerbek nem voltak hajlandók elszakadni a Szlovénia, Horvátország és Macedónia kiválása után megmaradt Jugoszláviától, a boszniai horvátok és a bosnyákok pedig nem akartak a szerb többségű államban maradni. 1992 januárjában ezért a szerbek kikiáltották a Boszniai Szerb Köztársaságot, amely Jugoszlávia részének nyilvánította magát. A többségében bosnyákok által lakott Szarajevót április 5-én érték el a szerb csapatok. Egy nappal később a szerb nacionalisták rálőttek a békét követelő, szerbekből, horvátokból és bosnyákokból álló tömegre, kioltva ezzel öt ember életét, és kezdetét vette a többéves ostrom. Azt tudni kell, hogy a szerbek ortodox, a horvátok pedig római katolikus vallásúak, nyelvük nagyon hasonló, Jugoszláviában a hivatalos nyelv a szerb-horvát volt, ezt beszélték még Montenegróban és Boszniában is. A bosnyákok viszont azon szerbek és horvátok későbbi leszármazottai, akik a közel 500 éves török uralom alatt, a kedvezmények végett áttértek az iszlám vallásra, de ők is a szerb-horvát nyelvet beszélik. A török időben áttért emberek lakhattak a városokban, így Szarajevóban is, és különböző polgári foglalkozást végezhettek, még a keresztények a környező falvakban élhettek. Ezért volt e tekintetben könnyű a szerb ostromlók helyzete, mert Szarajevóban zömével bosnyákok éltek.

A szarajevói pokol

A szerbek elzárták a vizet és a villanyt, a gázellátás is szünetelt. Az élelem-, víz- és gyógyszerutánpótlás csak akadozva, nagy nehézségek árán jutott be a városba. A civil lakosságot az őrületbe kergették a folyamatos bombázások. A Ratko Mladić szerb tábornok vezette ostromlók a környező hegyekről, több mint 200 pontról lőtték a kiszolgáltatott várost. A legsúlyosabb harcok 1992-ben és 1993-ban zajlottak. A lövegek szinte az összes házat lerombolták. A szerbek válogatás nélkül lőtték a kórházakat, kommunikációs központokat, lakóházakat, gazdasági létesítményeket és oktatási intézményeket.

Az 1984-es téli olimpiai játékok sísáncait, valamint a magas épületeket szerb orvlövészek foglalták el. Nemcsak katonákra, hanem az utcán sétáló, bevásárló civilekre is rendszeresen tüzet nyitottak. A szarajevóiak éveken keresztül arra kényszerültek, hogy föld alatti óvóhelyeken, pincékben éljenek. Az akkor alakult és szinte csak könnyű fegyverzettel ellátott bosnyák katonaság nem tudta felvenni a harcot a szerb hadsereggel, így nem sikerült áttörniük a gyűrűt. Megkönnyítette a helyzetüket, hogy a nemzetközi repülőteret elfoglalták, ezzel megnyílhatott egy ENSZ-légihíd, amelyen keresztül bizonyos ellátmány érkezhetett be a városba. Az Alija Izetbe­gović bosnyák politikus vezette védőknek még sikerült egy alagutat is kiépíteniük, amely a föld alatt összekötötte a várost a többi bosnyák területtel, ezen a csatornán is érkezett humanitárius segély. Szarajevó ostroma 1996. február 29-én ért véget. Több mint 12 ezer ember vesztette életét, köztük 2 ezer gyermek, 50 ezren megsebesültek. Az áldozatok 85 százaléka békés, szarajevói polgár volt. A lakosságszám lélekszáma 64 százalékkal csökkent. Az öldöklésnek a nemzetközi erők határozott fellépése vetett véget, a NATO egységei visszavonulásra kényszerítették a szerb ostromló erőket, majd a daytoni megállapodás békét hozott Bosznia-Hercegovina népeinek, de ez a béke ingatag, ma is több ezer külföldi, zömével NATO-katona biztosítja a nyugalmat a balkáni országban és az egész térségben.

Felhasznált irodalom

Egy bosnyák katona viszonozza a szerb mesterlövészek tüzét Szarajevó belvárosában. Egy szálloda tetejéről lőttek a politikai vezetőiktől békét követelő, szerbekből, horvátokból és muzulmán bosnyákokból álló tömegre, öt embert öltek meg

Fotó: AFP/MIKE PERSSON

