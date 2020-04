A mentősök munkáját segíti a város kenyere

Még januárban számoltunk be arról, hogy az évek óta sikeres Dunaújváros Kenyere jótékonysági akció keretében az év első három hónapjában a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete számára gyűlnek majd a forintok, minden egyes burgonyás vekni megvásárlásával. Az első negyedév március végén lezárult, az ünnepélyes adományátadónak pedig ezúttal a helyi mentőállomás adott otthont.

Köszöntőjében Pintér Tamás polgármester elmondta, az elmúlt hónapokban is szép sikert könyvelhetett el a Dunaújváros Kenyere akció, amelynek keretében több mint 400 ezer forint jött össze a Széchenyi Pékség felajánlásaként. A korábbi időszak hagyományát követve az önkormányzat ezúttal is 500 ezer forintra egészíti a befolyt összeget.

Az egyesület elnöke, Szilá­gyi Ferenc előbb megköszönte a támogatást, majd rögtön fel is ajánlotta azt a helyi mentőállomásnak, pontosabban a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány számára.

– A jelenlegi járványügyi helyzetben hatalmas teher hárul minden egészségügyi dolgozóra, így a helyi mentőállomás munkatársaira is, ezért úgy döntöttünk, használja fel az adományt most a 04 Alapítvány – fogalmazott Szilágyi Ferenc.

Pintér Tamás polgármester magánfelajánlásként további 100 ezer forintot ajánlott fel a mentősök munkáját segítő alapítványnak.

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón kiderült, a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete sem esik ki a programból, mivel a Dunaújváros Kenyere akció a következő negyedévben őket támogatja majd.

Róka Sándor, a Széchenyi Pékség gazdasági vezetője részletes számokkal is szolgált: az első negyedévben összesen 8311 vekni Dunaújváros Kenyerét vásároltak a dunaújvárosi polgárok, így pontosan 415 500 forint jött össze.

A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviseletében Kubovics Árpád, a szervezet kuratóriumi elnöke a sajtó kérdésére kifejtette, a mindennapi biztonságos működést segítő eszközökre fordítják majd a támogatást: irodaszer, nyomtatópatron, internet-előfizetés.

– A jelenlegi helyzetben szinte naponta kapunk a központból új eljárási rendet, amelyről részletesen kell informálni a kollégákat. E felajánlás is segít minket abban, hogy minél magasabb szinten végezzük el napi feladatainkat a betegek érdekében.

Keressék továbbra is a város kenyerét, hiszen vásárlásukkal helyi civil közösségeket munkáját is segítik.