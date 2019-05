A megművelt föld is, az ország is maradjon meg magyarnak

Idén már harmadik alkalommal szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége ­(MEGFOSZ) a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgép­show elnevezésű nagyszabású rendezvényét, amelynek idén ismét Mezőfalva szolgált helyszínéül. Az eseményt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke nyitotta meg.

A három éve Győrffy Balázs, a NAK elnöke és Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója, a NAK alelnöke által „megálmodott”, az ország legnagyobb szántóföldi rendezvénye idén két napig, május 23-án és 24-én várja az agrárszakma iránti érdeklődőket. Ezúttal 62 hektáron valósulhatott meg ez a rendezvény. Összehasonlításul, ekkora területre kétszer ráférne Európa legnagyobb autós kiállítása, a Frankfurt Autószalon, huszonegyszer a római Colosseum, és hogy a szakmához is közelítsünk, elférne 118.095 darab körmös Hoffer traktor úgy, hogy közöttük sétálni lehetne. Eddig is az ország legnagyobb szántóföldi rendezvényéről volt szó, de a mostani a résztvevők számát, a terület nagyságát tekintve is túltesz a korábbiakon.

Brüsszel a gazdák pénzének egy részét el akarja venni, és oda akarja adni a migránsok támogatására, amit meg kell akadályozni. A magyar gazdáknak ezért most vasárnap nemet kell mondaniuk a bevándorlásra – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a III. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow kétnapos rendezvényének megnyitóján.

Nem olyan emberekre van szükség, akik Brüsszelt képviselik Magyarországon, hanem olyanokra, akik Magyarország érdekeit képviselik Brüsszelben – fogalmazott. Az EP-választás tétjének nevezte, hogy sikerül-e a bevándorlást támogató európai vezetők helyébe bevándorlásellenes vezetőket választani.

A kormányfő arra kérte a gazdákat, hogy folyamatosan figyeljék a kamara híradásait arról, milyen kísérletek vannak arra vonatkozóan, hogy külföldiek magyar termőföldhöz juthassanak. Ezzel kapcsolatban azt ígérte, hogy a kormány csak olyan szabályozást támogat, amely nem teszi lehetővé a magyar termőföld jogi státuszának megváltoztatását.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy kemény tárgyalásokra számít mind Brüsszelben, mind Magyarországon az agrár­erőforrások eloszlásáról a kis-, a közepes és a nagyvállalatok között. Álláspontja szerint nem szabad úgy szétosztani a forrásokat, hogy ne maradjon elég lehetőség a kicsi és a közepes agrárszereplőknek, rájuk kell helyezni a támogatások súlypontját.

Orbán Viktor beszédében köszönetet mondott a gazdáknak, hogy az elmúlt években folyamatosan, kiszámíthatóan és nagy erővel támogatták a polgári kormányt, és a nehéz pillanatokban is ott álltak mögötte. Szavai szerint ma olyan kormánya van az országnak, amelyet a gazdák teljesen a sajátjuknak érezhetnek, ami nem mindig volt így, voltak ugyanis olyan idők, amikor a túlélésért kellett küzdeniük a gazdáknak, és azért kellett harcolniuk, hogy ne húzzák ki a földet a lábuk alól.

Kitért a kormány falufejlesztési programjára is, amely szerinte egy jelzés arról, hogy a magyar mezőgazdaságnak és természetes közegének is van jövője.

A magyar és az európai gazdaság helyzetét értékelve közölte, elég erősnek látja a magyar gazdaságot ahhoz, hogy az európai viharfelhők ellenére megvédjék a fejlődés lehetőségét.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, MAGOSZ-elnök azt mondta, a mezőfalvi szántóföldi napokon a világ legkorszerűbb technológiája és a tettre kész gazdatársadalom sorakozik fel. A rendezvény azt is üzeni, hogy a klímaváltozásra érdemi választ kell adni például korszerű vízgazdálkodással – tette hozzá.

Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ elnöke a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú sikerekhez nagyon fontos a mezőgépész-utánpótlás, a képzett fiatalok, akik megfelelően karbantartják a mezőgazdasági gépeket.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke azt mondta, a gazdáknak alapvetően szükségük van arra, hogy naprakész információik legyenek a korszerű technológiákról, ezért kezdeményezték a Közép-Európában is egyedülálló szántóföldi napok rendezvényét, vagyis azt „a gazdák igénye szülte”. „Nemzeti érdekünk, hogy a mezőgazdaság az őt megillető helyre kerüljön” – hangoztatta, hozzáfűzve: a magyar az egyik leggyorsabban fejlődő mezőgazdaság az EU-ban, de ez csak akkor tartható fenn, ha nem válnak valóra az uniós agrárforrások elvonására vonatkozó tervek, amelyek ellen petíciót indított közösen a NAK és a MAGOSZ.

A világszínvonalú gép- és agrártechnológiai bemutatón a gépek mellett a legújabb nemesítési, kutatási eredményekkel is megismerkedhetnek a látogatók.

A rendezvényt – többek között – megtisztelte jelenlétével dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke, dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, Varga Gábor, az 5. vk. országgyűlési képviselője, valamint dr. Simon László, Fejér megye kormánymegbízottja és Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is.

A Paks II beruházás segíti Dunaújvárost és térségét is Dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke is ott volt a rendezvényen, akit ezúttal a térség életére jelentős hatást gyakorló Paks II beruházásról kérdeztük. Dr. Dorkota Lajos elmondta, hogy beszélt Palkovics László miniszterrel, aki a paksi beruházás kapcsán elmondta, hogy a Dunaújvárosi Egyetemnek a képzés terén kiemelkedő szerepe lesz ebben, amelyből Dunaújváros és térsége is profitál majd. Most kedden a Paks II projekt keretében az egyetem az atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki szakirányú továbbképzésre vonatkozó megállapodást kötött. Mind a kormány, mind a Paks II projekt jelentős forrásokat biztosít az egyetemnek ezekre a feladatokra. A paksi kivitelezés megkezdésekor jelentős munkaerő érkezik a térségbe, akik adott esetben itt szeretnének lakást bérelni, szórakozni, pihenni, amelyhez az infrastruktúra rendelkezésre áll. Ennek következtében jelentős bevételhez juthatnak az itteni vállalkozók is. A térség szempontjából fontos, hogy ahol sztráda épül, oda jelentős számú vállalkozás települ. Így a közelmúltban bejelentett és az M1 és M0-ás autópálya terhelését csökkenteni hivatott megoldás Budapestet 100 km-rel elkerülve, azaz a Komárom–Székesfehérvár négysávos autóút, az M7-es autópályába becsatlakozva, a megépülő M8-cal kiegészülve tovább erősítheti Dunaújváros logisztikai szerepét is.

A kelet–nyugati közlekedési infrastruktúra jelentős hatása Dr. Galambos Dénes, a térség ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa is részt vett az eseményen, akit a térség életére jelentős hatást gyakorló M8-as autópálya előkészületeiről kérdeztük.

A Komárom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét úthálózatra felfűzhető ipari potenciál a paksi atomerőmű-beruházás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő szerepével együtt óriási lehetősége ezeknek a térségeknek. Kiemelkedő jelentőségű, a fejlesztések egy fontos tengelye a kelet–nyugati irányú közforgalmú közlekedési infrastruktúra megteremtése. Ezt még országgyűlési képviselőként Varga Gábor képviselőtársával együtt kezdeményezték és támogatták.

Az M8-as gyorsforgalmi út tervezése és kiviteli engedélyezési eljárása kapcsán elmondta, hogy lezárult az a közbeszerzési eljárás, amelynek keretében kiválasztásra kerültek a tervezők, a szerződéskötések folyamatban vannak. Ezzel elindul az a munka, amely 2022-ben zárul a jogerős kiviteli engedélyekkel. Ezért is fontos Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár bejelentése a Komárom–Székesfehérvár autóút megépítésével kapcsolatban, hiszen a már említett kelet–nyugati tengely Dunaújváros közvetlen közelében halad majd.