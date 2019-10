A megfelelés jelenthetett elégedett választókat

Az előző éveik minden napja a megfelelésről szólt. Azokon a megmérettetéseken rendre sikeresen helytálltak. Két régi-új polgármesterrel beszélgettünk.

A választók kétharmad részben elégedettek voltak az elmúlt évek teljesítményével – mondta lapunknak Márok Csaba polgármester, akit kétszeres szavazati többséggel újra megválasztottak a falubeliek.

Mezőfalván a folytonosságra szavaztak az emberek

A képviselő-testület nagy része is ismét bizalmat kapott, csak két új taggal frissült a döntést hozók plénuma. Harmadik ciklusát megkezdő mezőfalvi polgármestert, Márok Csabát kérdeztük a választás tapasztalatairól és a jövőről.

– A kampány rendkívüli esemény nélkül lezajlott Mezőfalván. Egyedül az internetes közösségi oldalakon voltak próbálkozások a véleménykülönbség erőteljesebb ütköztetésére, de a testület semmilyen provokatív megnyilvánulásba, konfliktusba nem ment bele. Két bemutatkozó előadáson hallhatták a mezőfalviak a jelölteket. Először az újak, majd régi, regnáló testület vázolta fel elképzeléseit, illetve az eltelt időszak eredményeit – emlékezett az elmúlt hét történéseire Márok Csaba, majd hozzá tette: – Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki komolyan vette az önkormányzati választást, és elment szavazni, illetve élt a szavazati jogával. Természetesen külön köszönet azoknak, akik rám tették a voksukat. Az a közel kilencszáz szavazat nagyon stabil dolog. Az előző választásokhoz viszonyítva még nőtt is ez a szám. Bár nem indultam önálló csapattal, azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy a régi testület munkáját nemcsak jómagam, hanem az ország­gyűlési képviselőnk is nagyszerűnek ítélte. A település lakóinak döntését viszont minden esetben figyelembe kell venni – tette hozzá Márok Csaba, amikor a folytatásról kérdeztük. Tehát ezzel döntik el, kivel kell együtt dolgozni. Nyilván, ha nincs ilyen együtt dolgozó csapat, akkor sokkal nehezebb ez a munka. Egy a lényeg, mindenki azért üljön be a testületbe, hogy Mezőfalváért, az itt élő emberekért dolgozzon. Alapvetően úgy értékelhető ezért a választás eredménye, hogy a folytonosság mellett tették le a választók a voksukat – kaptuk a választási tapasztalatok összegzését Márok Csabától, a település polgármesterétől.

Kemény kampány zajlott, de a falu bölcsen döntött

– A kampány az eddig megszokottaknál jóval erősebb volt, amelyben személyiségi jogok is csorbulhattak a némelykor sértő megnyilvánulások során – kezdte a tapasztalatok sorolását Várai Róbert, Baracs régi-új polgármestere. Sajnos előfordult, hogy egyes jelöltek a saját tervek vázolása helyett inkább kóstolgatták egymást. A választás végeredménye azonban megmutatta, hogy a falu rendkívül bölcsen döntött. A képviselő-testületet megtartotta nagyjából egészében, miként mi abban reménykedtünk. Azaz egy megüresedő helyre érkezett új személy. Természetesen vele is hatékony együttműködésre számítunk, ahogy a testület régi tagjaival tettük ezt az elmúlt öt évben. Minden megkezdett projektünket folytatjuk. A világon semmiféle fenn­akadás nem történik. Szépen, folyamatosan fejlődünk – hallhattuk az összegzés első felében. Majd így folytatta Várai Róbert: – Óriási köszönettel tartozunk a falu lakóinak, mert az itt élő emberek kibírták ezt a nem könnyű választási időszakot. Másrészt köszönet jár azon településrészek lakosainak is, akikben elmarasztalást vagy kisebbségi érzést keltettek a választások hullámai. Elsősorban pedig azért is jár a köszönet, hogy a közösség egységesen szavazott a képviselői testületünkre, valamint a személyemre is. Az eredmények messzemenően biztosítottak arról, hogy elégedettek velünk a lakók. Előre merem mondani, a testület megszolgálja a rá adott szavazatokat – ígérte a választási eredmények tükrében a polgármester.