A maszk az új testékszer?

A szájmaszkok helyes használatába itt most nem bonyolódnék bele, ezt a szakemberek szinte minden nap elmondják nekünk. Úgy tűnik, nem csak védőeszköz, hanem jó néhány embertársunk divatöltözékévé vált. Persze nem az FFP-maszkokra gondolok, hanem a „színes-szagos cukiságokra”. A kreativitás bizony határtalan. És ez nem is baj, ezek használata már annál inkább! Ugye megvan önöknek, amikor a napszemcsi nemcsak a nap ellen véd, hanem a homlokon, vagy a fejtetőn is jól mutat. Kis túlzással nevezhetjük testékszernek is. Azzá vált a nyakban hordott maszk is. Nem baj, aki így hordja, legalább ha leeszi magát egy jó pörköltnél, csak ezt kell kimosnia, nem az egész ruháját.

Vezető képünk illusztráció.