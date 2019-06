A martintól a konverteres acélgyártásig, Dunaújvárosban

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székházában emlékeztek a dunaújvárosi vaskohászok a helyi acélgyártás 65 esztendejére. Az ISD Dunaferr Zrt. főmérnöke, az acélmű gyárvezetője, Gyerák Tamás keretbe foglalta az ünnepi eseményt, megnyitotta, majd a végén a helyzet- és jövőképet vázolta.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztály Dunaújvárosi Szervezete május 30-i klubnapján 65 esztendő acélgyártását korszakolta. A helyi szervezet elnökének, Cseh Ferencnek köszöntője után Mihalik Sándor, az ISD Dunaferr Zrt. Acélmű üzemgazdasági vezetője vetített képes előadásában a termelésnövelés, a vevői igények, a minőség javítása, a biztonság fokozása és a fizikai munka csökkentése mentén vezette le a fő berendezések jelentősebb fejlesztéseit 1954-től napjainkig.

A szakmai szervezet titkára, Kvárik Sándor az előadást követően felolvasta dr. Takács István jókívánságait tartalmazó, Miskolcról írt levelét: „A művet a diósgyőri, ózdi és csepeli acélgyártók indították. Az „ünnepi” első adag előtt augusztus 19-én a diósgyőri Tóth Gusztáv volt az acélgyártója a „próbaadagnak”. Az ünnepi adag acélgyártója az ózdi Szabó József volt, a nagy öregek közé tartozott Lakatos Béla (Diósgyőr), Mázik János (Ózd), Spiesz Nándor és Fessler Péter (Csepel). Az ott kezdő fiatalok első generációja (Makrai Tibor, Keményfy György, Borsodi Géza, Vata László, Pusztai János) sok sikernek volt a megalapozója.”

Az ünnepi klubnap hozzászólói a többi között személyes történeteiket meséltek el a martinacélgyártáshoz és az egykori kollégákhoz kapcsolódóan. Az ünnepség alkalmat teremtett arra is, hogy a május 25-i ózdi küldöttgyűlés dunaújvárosi kitüntetettjeinek gratuláljanak, így az 50 éves egyesületi tagságot maga mögött tudó Márkus Lászlónak és Fülöp Józsefnek, valamint a kiemelkedő egyesületi munkáért emlékplakettet átvevő Angeli Tamásnak.

Történeti kiadványok sokasága dokumentálta méltó módon a dunaújvárosi acélgyártás létrejöttét és fejlődését. A Bányászati és Kohászati Lapok a Dunaferr Dunai Vasmű történetének 50 éves évfordulóján jubileumi lapszámmal emlékezett a múltra. Dr. Szabó József, az Acélművek Kft. ügyvezető igazgatója a Dunai Vasmű megépítéséről, fejlesztéséről írt közös cikket Réti Vilmossal. Szücs László és Gyerák Tamás: Az acélgyártás és acélöntés berendezéseinek és technológiáinak fejlesztése című cikkéből idézve: A Dunai Vasmű acélművében 1954. augusztus 20-án csapolták az első adagot…

Az acélgyártás egy 125 tonnás martinkemence üzembe állításával kezdődött. 1960-ra a negyedik kemence is megépült, de már módosított kivitelben – Maerz típusú, 150 tonnás betétsúlyú berendezésként. 1965-ben a martinüzem csarnokába egy 5 tonnás ívkemencét is telepítettünk… A Siemens–Martin-kemencéket az acéltermelés fokozása végett 1965–1967 között 180 tonnás Maerz-Boelens-típusúvá alakítottuk át. Az utolsó martinkemencét 1992-ben állítottuk le… A folyamatos öntőmű üzembe helyezése után olyan gyártástechnológiákat dolgoztunk ki, amelyekkel a korábban csak kokillában önthető acélok folyamatos öntéssel brammává önthetők. 1954-től 1980-ig csak martinacélgyártás folyt, 1981–1992 között az acélt martinkemencékben és oxigénes konverterben is gyártottuk, 1993 óta csak konverter üzemel.