A magyar szellemi tőke maradjon hazánkban

A Dunaújvárosi Egyetem képviseletében dr. András István rektor, Kiss Ádám kancellár, dr. Nagy András kutatási és tudományos rektorhelyettes és Melkovics János, a tehetséggondozási munkacsoport vezetője vett részt az eseményen, a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány képviseletében Barta Lajos kuratóriumi elnök jelent meg.

Az eseményt Melkovics János beszéde nyitotta meg, amelyben kitért rá, hogy a Dunaújvárosi Egyetem egyik fő prioritása a tehetséges fiatalok támogatására. Az alapítvánnyal való kapcsolatot már a kezdetektől a közös gondolkodás és azonos célkitűzések jellemezték. Az együttműködés célja, hogy külső forrásokkal és mentorálással is támogassák a Dunaújvárosi Egyetem tehetségeit.

Barta Lajos alapítványi elnök beszédével folytatódott a rendezvény. Kifejtette, hogy a támogatás mértéke havonta ötvenezer forintot jelent a támogatást elnyert diákoknak a szorgalmi időszakban. A hallgatók szabadon felhasználhatják ezt az összeget kutatásaik, tanulásuk, vagy akár megélhetésük biztosítására. Elmondta, hogy a sikeres pályázatok fontos feltétele, hogy támogatási időnek megfelelő időtartamot Magyarországon kell munkavállalóként töltenie a támogatott hallgatónak. Ezzel azt a törekvést kívánják támogatni, hogy a magyar szellemi tőke hazánkban maradjon. Az ösztöndíjra minden felsőoktatásban tanuló hallgató pályázhat, a jelentkezés határideje 2019. október 20.

Pályázati feltételek

Magyar felsőoktatásban tanuló, magyar állampolgárságú diák pályázhat. Ha vállalja, hogy a támogatási időnek megfelelő időtartamot Magyarországon tölti munkavállalóként. A sikeres pályázótól a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett motivációs levelet is várnak, előny, ha tanulmányi versenyeken is eredményes, kutatási területeivel kapcsolatban publikációi is megjelentek már.