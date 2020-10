Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 10. – 214. nap

Reggel elsétáltam a kávézó felé, amit zárva találtam mint tegnap, de nagy meglepetésemre a mellette lévő szicíliai étterem nyitva volt, és a kávéház személyzete az étterem előtti teraszon szolgálta fel a kávét. Megkérdeztem az üzletvezetőt, hogy mi ez a változás, aki nyugtatólag csak annyit mondott hogy pár napra bezártak takarítani, és a jövőhéten minden visszatér a szokásos kerékvágásba. Ez a megoldás olyan olaszosnak tűnt számomra; szerintem csak fertőtlenítik az üzlethelységet, és hogy ne veszítsék el a klienseket, kölcsönkérték a szomszéd étterem kávégépét, valamint 20 méterrel arrébb tolták a kávézó teraszának a bútorait.

Milánóban a San Paolo és San Carlo kórház közös részlege (SAGA) várandós kiskorúakat segít. Ebben az évben eddig 40 kiskorú kereste fel az intézményt, 13 kismama tizenöt év alatti (közülük 9 a lock down után jelentkezett), 11 pedig tizenhat és tizenhét év közötti.

A legmeglepőbb, hogy az elmúlt években a tizenhárom és tizenöt év közötti kismamák száma sohasem haladta meg az 5-öt, ami azt jelentheti hogy a lock down szabályait nem mindenki tartotta be, és a lock down alatt nehezebb volt az óvszer beszerzése. Az AIFA (országos gyógyszer elosztó és szabályozó sz.) javaslatára az esemény utáni tabletta ezentúl nem lesz vényköteles a kiskorúak számára, fizikai és pszichikai védelmük érdekében.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 74829. Az elmúlt huszonnégy órában 5724 az új fertőzött, közülük 1140 (27,4%) Lombardia régióban van, 312 Milánó városában.

4336-an (+250 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 390 (+3) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 70103-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 238525-en gyógyultak, közülük ma 976-an.

Az elhalálozottak száma 36140, közülük a mai napon 29-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 349494.

A fertözöttek száma 1,67%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 133084 teszttel 5724 fertőzöttet azonosítottak, tegnap (pénteken) 129471 teszt által 5372-et, csütörtökön 128098 teszttel 4458-at, szerdán 125314 teszt által 3678-at, kedden pedig 99742 teszttel 2677-et.

Hétfőn összeül a kormány, és újabb megszorításokra számíthatunk.

Az elmúlt napokban már az is felmerült, hogy ismét csak asztalnál ülve lehessen italt fogyasztani, nem lehessen a vendéglátóegységek, szórakozóhelyek előtt, csoportosulni, ácsorogni. Valamint betiltanák az italok árusítását elvitelre este 10 után.

Lombardia régió készenléti csoportjának vezetője (Prof. Antonio Pesenti) szerint az lenne a legjobb, ha a bárokat már délután 5-kor bezárnák, így a fiataloknak nem lenne alkalmuk szájmaszk nélkül csoportosodni, aperitívezni.

Ami a kórházi ellátást illeti Prof. Pesenti elmondta hogy Lombardia lakosságának akár 7-8%-a is áteshetett már a fertőzésen, és rendelkezik ellenanyaggal szervezetében. Jelenleg kevesebben kerülnek kórházba, hiszen mindenki orvoshoz fordul már az első gyenge tünet megjelenésekor, és ezért jóval hamarabb megkezdődhet kezelés és így hatékonyabb is. Jelenleg a kórházban ápoltak életkora átlagosan 61 év, de akadnak közöttük jóval fiatalabb páciensek is. Jelenleg Lombardia területén 44 beteget kezelnek az intenzív osztályon, és ott minden beteg lélegeztetésre szorul. Bár az intenzív osztályon kezelt betegek száma sokkal kevesebb mint márciusban, az elhalálozási arány megközelítőleg ugyanannyi mint márciusban, 40%.

Kacziba Andi