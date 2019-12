A legjobb családi programok a téli szünetre hiszti ellen

Együtt, minőségi időt eltöltve érdemes gyermekeinkkel az ünnepi kikapcsolódást is megszervezni. Biztosan mindenki tudatában van ennek, gyakran azonban mégsem tudunk időt szakítani arra, hogy az elméletet a gyakorlatban is alkalmazzuk.

Kevés az idő, sok a feladat, nagy a rohanás. Pedig közös programokkal, vagy akár csak egy beszélgetéssel, ahhoz járulunk hozzá, hogy gyermekünk kiegyensúlyozott és boldog legyen, esetleg kevésbé hisztis, nyűgös.A magyarok milliárdokat költöttek karácsony előtt játékokra – derült ki egy felmérésből. Mikor máskor, ha nem ilyenkor, a szeretet ünnepe idején lehetne együtt játszani? Száműzzük a „játsszál szépen egyedül” felnőttes kijelentést és tervezzünk közös kikapcsolódást.

Szintén felmérések igazolják, hogy a mai fiataloknak hiába van több idejük ilyenkor, mégis kevesebbet sportolnak, és még annál is kevesebbet olvasnak, de többet tévéznek, és ha lehet, még többet interneteznek a karácsonyi ünnepek alatt. Ha csak az ötletek hiányoznak a közös időtöltéshez, néhányat összeszedtünk segítségül.

Készítsünk jópofa rajzokból álló kiállítást a gyerekszoba falára. Süssünk, főzzünk együtt, már a kicsik számára is élvezetes elfoglaltság lehet, főleg, ha kedvencek elkészítéséről van szó. Bár a fehér karácsony idén is elmaradt, azért a kirándulás, akár a környéken is kitűnő szórakozást ígér. Játszunk közösen, kártyázzunk, társasozzunk. Közben jókat nevethetünk és beszélgethetünk. Kell ennél több? Higgyék el nem.