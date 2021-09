A legfőbb célt elértük: a tér megtelt, együtt futott a város

A DLSZ és az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete felhívására ismét együtt futott a város. Az adományozók több mint 800 ezer forintot kocogtak össze.

„Ez a kilométer talán meg lesz?” – kérdezte Balogh Tamás szpíker a rajt előtt az esemény fővédnökeként Pötör Zoltánt, aki szerényen csak ennyit tette hozzá: „talán…” Nos, ebben a talánban azért jóval több van. Pötör Zoltán pont egy hete lett korosztályos bajnok IronMan-távon Balatonkenesén, és Petrás Gábor, a házigazda DLSZ főtitkárának kérésésre az alábbi gondolatokat fogalmazta meg a közösségi futás előtt: „Ép testben ép lélek. Csodás mondás, csodás gondolat. Milyen egyszerűen hangzik mindazoknak, akik születésükkor megkapták a legtöbbet, a szellemi és testi tökéletességet. A legtöbben egy életen keresztül gazdálkodhatunk útravalónkkal. Fejleszthetjük, alakíthatjuk vagy éppen el is tékozolhatjuk, rajtunk áll. Igen, de mi van azokkal, akiknek ez nem adatott meg. Voltak és vannak olyan emberek, akik nem tökéletes testtel értek el kimagasló szellemi teljesítményeket. Vannak, akik így is képesek voltak elképesztő fizikai teljesítményre is. De mi van azokkal, akiknek nem adatott meg a lehetőség, hogy megmutassák, mire is képesek. Alig kaptak, vagy nem is kaptak esélyt az élettől. Az ő napi harcukhoz, fejlődésükhöz, boldogulásukhoz közös kötelességünk erőt és segítséget adni.”

E küldetéssel indult útjára az immáron hagyománnyá vált Fuss velünk, Fuss értünk! mini maraton, amelynek rajtja előtt jó volt látni, hogy a helyi sportszervezetek többsége képviseltette megát. A már fentebb említett Balogh Tamás szpíker kérdésére a ­DPASE támadója, Szepessy Róbert elmondta, fontosnak érzik, hogy itt legyenek és támogassák e nemes kezdeményezést. A rajt előtt mozgalmas és látványos bemelegítőt tartott a Dóczi Zsuzsa által vezetett Gymstick helyi csapata.

Petrás Gábor: Nagyon köszönöm, a városi és a városkörnyéki sportszervezeteknek, amelyek részt vettek az eseményen

A kezdésnél pedig igazán látványosra sikeredett a Szöglet FC, azaz helyi szurkolói közösség bemutatója, amely kék füstgránátok kíséretében indította útjára a több száz futót. A menet első fele természetesen gyorsan teljesítette a távot. Az első beérkezők között ott volt a dunaújvárosi futóélet egyik kiemelkedő alakja, a 69 éves Krausz István is, akinek egy komoly műtét miatt szinte újra kellett kezdenie a futást: – Itt vagyok, csinálom, élvezem. Bár sajnos még nem bírok annyit, mint régen, jó látni, hogy ennyien eljöttek erre a példaérékű rendezvényre.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor lapunknak elmondta:

– A legfőbb célt elértük: megtelt a tér. Nagyon köszönöm azoknak a városi és a városkörnyéki sportszervezeteknek, amelyek tagjai eljöttek és részt vettek ezen a szombati eseményen. Örömmel jelenthetem, hogy a gyűjtés során több mint 800 ezer forint jött össze, így meg tudjuk vásárolni azokat az informatikai eszközöket, tableteket, amelyekre szükség van. Tizennégy ilyen tabletről beszélünk, az önkormányzat pedig jelezte, hogy két eszköz megvásárlását biztosítja. Köszönet érte és ezúton is köszönöm minden egyesületnek, sportolónak, sportszervezetnek, hogy csatlakozott az akcióhoz.