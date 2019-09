A lebegő villanykörtétől kezdve egészen a zajártalmi hatásokig

Az Európai Mobilitási Hét keretén belül tegnap a dunaújvárosi polgármesteri hivatalban hivatali zöld napot tartottak iskolák részére.

Előzetes regisztráció alapján vehettek részt az eseményen a tanulók, a szervezők az általános és a középiskolákat egyaránt várták. A Dunaújvárosi Egyetem standján nagyon érdekes készülékeket ismerhettek meg a diákok. Például a lebegő világító villanykörtét, amelyhez nincs vezeték. Az égő egy mágneses talpazat fölött lebeg, és indukciós töltést kap. Ezen elv alapján kívánják a mérnökök megoldani azt, hogy az elektromos autókat ne kelljen vezetéken keresztül feltölteni, hanem menet közben, az úton folyamatosan töltődjenek az akkumulátorok.

A diákok a Stireing-motort is megismerhették, ennek érdekessége, hogy nem belső égésű a motor, hanem a hőforrása a motoron kívül van elhelyezve, ezért hőlégmotornak is nevezik.

Egyébként nem egy műszaki újdonságról van szó, hiszen Robert Stirling már 1816-ban szabadalmaztatta.

Érdekes előadást hallhattak a tanulók a zajártalmakról is. Megtudhatták, hogy százhatvan decibel hangerősségnél már halláskárosulást szenvedhetünk. Az autóforgalom növekedésével, a zajártalom is nő. Az M0-ás autópálya környékén néhány év alatt két decibellel nőtt a hang­erősség. De ugyanez a helyzet a hajók, a repülők és a vonatok esetében is.

Az állatok jóval érzékenyebbek a zajra, mint az emberek. A kutatók megállapították, hogy a városi madarak hangja jóval magasabb, mint azoké, amelyek erdőben élnek. A víziállatok még érzékenyebbek, több száz kilométerről meghallják például egy robbanás zaját, sokszor ezeknek a zajoknak a hatására követik el a halak az öngyilkos partra úszást, vetődést.

Az is sokatmondó adat, hogy a zajártalomból eredendő károk elérhetik egy ország GDP-jének akár a két százalékát is.

Az Európai Mobilitási Hét ma a hivatali zöld nap második részével folytatódik a polgármesteri hivatalban.