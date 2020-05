A lé a tét: az új ötlet a többlet?

Megígértük olvasóinknak, hogy az önkormányzati médiáról szóló uniós közbeszerzési eljárással kapcsolatban tájékoztatjuk őket arról, hogy kik is pályáztak ennek elnyerésére. Május 22-én kellett volna felbontani a pályamunkákat tartalmazó borítékokat. Vártuk a pályázók neveit, de ehelyett azzal kellett szembesülnünk, hogy új időpontra került át az eredményhirdetés, ugyanis a pályázati kiírás szövegét ismételten módosították.

Dunaújváros

Apróságoknak tűnő módosítások kerültek be a dokumentumba, de mégis fontos korrekciók ezek, amelyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A pályázó által alkalmazandó szakemberek tudását, rátermettségét, alkalmasságát tárgyaló résznél a szövegből több helyen kikerült a gyakorlat szó és helyébe a többlettapasztalat került, illetve a tapasztalat szó helyett szintén a többlettapasztalat. Ezzel a módosítással egyformára fésülték, hogy milyen kritériumnak is kell megfelelni, mert az eddig már egyszer módosított pályázati anyagban ez nem volt tiszta. Illetve ezzel véleményünk szerint nem konkrét gyakorlottságot kell igazolniuk a pályázóknak a médiarendszer üzemeltetésébe bevonni kívánt szakemberek esetében, hanem csak tapasztalatot, ami véleményünk szerint kevésbé konkrét dolog, kevéssé vár el szakspecifikus gyakorlottságot. Módosították továbbá azt is, hogy a pályázónak nem az egész 48 hónapra kiterjedő ajánlati árat kell feltüntetnie a pályázatban, amit aztán az elbírálásnál 70-es súlyszámmal vesznek figyelembe, tehát akár eldöntheti, hogy melyik pályázó nyer, hanem havi ellenszolgáltatási díjat kell csak megadni. Mindenesetre az látszik, hogy eddig sem az első, sem a második határidőig nem jöhettek pályázatok, hiszen akkor nem lehetne utólag módosítani ezeket. Ebből úgy tűnik, hogy előre kijelölt pályán mozog a verseny.

Ordító hibák

Ezek voltak eddig a kis javítások, a satírozgatás, a csinosítás, ami miatt talán tollat sem ragadott volna e cikk írója. De jön a vastagja, ami számtalan kérdést vet fel ismételten leginkább azzal kapcsolatban, hogy a városvezetés még arra is alkalmatlan, hogy egy pályázatot rendesen kiírasson. Pintér Tamás jelenlegi polgármester a választási kampányban több helyütt is elmondta, nem kell neki a kormány segítsége a város tökéletes működtetéséhez, a Kánaán megteremtéséhez, elég egy jó pályázatíró (jó pénzért) és már sínen is lesz minden. Ehhez képest még egy valamire való pályázatot sem tudtak összetákolni úgy, hogy az elfogadható legyen, hogy abba ne legyenek öles, ordító és mély hozzá nem értésről tanúskodó hibák. Gondoljunk csak a mozi üzemeltetésére kiírt pályázatra vagy erre a médiásra. Először azzal buktak meg, hogy beletették a DSTV-t, tehát egy magáncéget, majd látták, hogy ezt mégsem tudják átvinni, akkor finomították. Most pedig a dunaujvaros.hu portál esetében kavartak egyet. Eddig az szerepelt a pályázati kiírásban, hogy a város honlapjának, a dunaujvaros.hu portálnak a műszaki üzemeltetése és karbantartása is annak a feladata lesz, aki megnyeri az egész önkormányzati médiarendszer működését. Igen ám, csak erre a feladatra már megvan az ember, élő szerződéssel, így erre nem lehet pályázatot kiírni vagyis az nem szerepelhet újfent egy kiírásban. Tehették volna azt, hogy ezt a tételt kiveszik, mint elvégzendő feladatot, de akkor szűkül a paletta, akkor mire fel a hatalmas összeg? Inkább benne hagyták, és meghúzták azt a lépést, ami véleményünk szerint példa nélküli. Műszaki üzemeltetés és karbantartás helyett tartalomszolgáltatás került a pályázat szövegébe. Magyarul aki megnyeri az egészet, annak kell tartalmat előállítani a város hivatalos honlapjára is. Egy külsős cég kezébe adják azt a feladatot, ami aztán végképp az önkormányzat dolga lenne. Ezen felül itt semmilyen követelményt nem írnak elő, csak azt, hogy ezen a bizonyos honlapon legyen tartalom. Vagy nem érdekli a városvezetést, hogy milyen tartalom kerül fel a város hivatalos oldalára, vagy erősen bíznak abban, hogy úgyis az ő emberük nyeri meg a milliárdos mutyit, és akkor házon belül természetesen normális, hivatalos tartalomszolgáltatás lesz majd a dunaujvaros.hu-n.

Akkor minek a sajtóosztály?

Az egész milliárdos önkormányzati média közbeszerzősdit azzal indokolják, hogy a rendszer jól működik, és az önkormányzatnak szüksége van ilyen fórumokra, hogy informálni tudja a lakosságot a helyi eseményekről, aktualitásokról stb. Sőt még azt is mondták, hogy a koronavírus-járvány mutatta meg ennek szükségességét leginkább. De arról nincs szó, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg összerúgják a port a majdani pályázatot megnyert üzemeltetővel? Akkor a város hivatalos honlapja leáll arra az időre, amíg rendezik a sorokat? Elhallgat a hivatalos szócső? Mert ha ez bekövetkezik és a dunaujvaros.com-on nem lehet majd femina.hu, meg Nők Lapja-cikkeket olvasni és a „valamilyen” minőségben adást sugárzó „Dunaújváros Helyi televízión” lejárt szavatosságú híreket nézni/hallgatni, az nagyjából senkit nem érdekel, de a város hivatalos honlapja, azért más tészta. Viszont az egész blama felvet még egy kérdést: ha külsős céghez kerül ez a feladat, akkor mi szükség van az önkormányzati sajtóosztályra, ahol tudomásunk szerint jelenleg négyen dolgoznak, holott korábban erre egy, igaz szakmailag magasan képzett ember is elegendő volt?

A kiírás zsinórmérték

Építész berkekben népszerű az a tétel, hogy szép és minden funkciójában megfelelő épülettervet akkor tud beadni egy építész egy adott pályázatra, ha annak kiírása minden részletre kiterjedő, és nem az építésznek kell kitalálni, hogy mi hova kerüljön és hogy működjön, hanem magának a pályázati kiírásnak kell erősnek és pontosnak lenni. Igen a kiírás mindig egy zsinórmérték, amihez lehet igazodni, ami mellett az adott feladatot el lehet végezni. Ez az önkormányzati médiarendszer üzemeltetésére kiírt, immár kétszer módosított pályázati kiírás azonban ezeknek az attribútumoknak a híján van. Az egy „istállóban” szereplők közül egyedül a Hetilap mellé tettek követelményeket, de se a dunaujvaros.com, dunaujvaros.hu és a helyi tévé mellé nem fogalmaztak meg szakmai elvárásokat. Így aki megnyeri a pályázatot, nagyjából ezekkel a felületekkel azt csinál majd, amit akar, úgy működteti, ahogy akarja azon fe­lül, hogy a Hetilap anyagait, témáit ezeken a felületeken is fel kell dolgozni. De ha csak azokat, akkor minek ennyi felület?

Június 6-án kora délután bontják fel a pályázóktól beérkezett borítékokat, és teszik nyilvánossá azok névsorát. Persze csak akkor, ha addig nem módosul az anyag ismét, és nem csúszik tovább a határidő.