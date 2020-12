A kürtőskalács volt ezúttal is a legnépszerűbb

Harmadik alkalommal rendezték meg a Dunai Kincses Kert helyi termelői és kézművespiacot.

Az eredetileg Rácalmásra tervezett vásár már másodszor költözött a dunaújvárosi Szalki-szigetre, mivel a koronavírus-járvány miatt Rácalmáson nem engedélyezettek a tömegrendezvények. Ahogy megszokhattuk, ezúttal is nagy volt az érdeklődés, magas szinten találkozott a kínálat és a kereslet.

Az időjárás azonban ezúttal nem kedvezett az eseménynek, ködös, esős idő fogadta a kempingben az érdeklődőket. Mivel egy remek kezdeményezésről beszélhetünk, ilyenkor az ember óhatatlanul is egy kicsit képzelődik, és felteszi a kérdést magának: mi volna, ha nem lenne a járvány, ha szabadon, maszk nélkül járhatnánk-kelhetnénk a standok között, mi lenne, ha jó kis telünk lenne, hóval, és gondtalanul kortyolgathatnánk a forralt borokat, a teákat, és ehetnénk hozzá a sült kolbászt, a sült gesztenyét, vagy csak egy jófajta lila hagymás zsíros kenyeret?

No, de járvány van, hozzá pedig pocsék, borongós, semmire sem való idő. A kürtős kalács rajongókat azonban ez sem zavarta, a bejáratnál most is végig hosszú sor állt a különböző kürtős kalácsokért. De népszerű volt a magát székely kürtős kalácsként hirdető vállalkozás is, ott faszénen készítették el a csemegét.

Két hét múlva már karácsony, ezért nem véletlen, hogy sok volt az ajándéktárgy, sok volt az ünnephez köthető csecsebecse. Bejglit is több helyen árultak, volt is igény a süteményre. Sok fajta mézzel is „szemezhettünk”, az ilyen hűvös időben csodaszer lehet a fogyasztásuk. Mint mindig, népszerűek voltak a füstölt áruk és a különböző sajtok is, a jelek szerint egyre kelendőbbek a kecsketejből készült portékák.

A szombati piac a jótékonykodásról is szólt. Az árusok rengeteg ajándékot gyűjtöttek össze az Útkeresés Segítő Szolgálat átmeneti otthonában élő családoknak. Sok látogató pedig támogatói papírtáskát vásárolt.