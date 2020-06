A kultúrához való jog alapjog, a szolgáltatás nem állhat meg

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szimbiózisban élt a kisváros lakóival, a kultúra szerelmeseivel, a könyvbarátokkal az elmúlt hónapokban is. Mintha folyton együtt lennének – mert együtt is voltak az otthon lévőkkel, virtuálisan, ahogyan a karantén engedte, minden módon. Szárnyalt a szakmai fantázia... Miként? Erről Kundra Anikó, az intézmény igazgatója beszélt.

Március 6-án még nagyon örültünk, hogy megrendezhettük a sportcsarnok kisebb termében Hernádi Judit közreműködésével a rácalmási nőnapot. Egy héttel rá, március 14-én, már csak koszorúzásra volt lehetőségünk, pedig az iskolások idén is nagyon sokat készültek a március 15-i ünnepi műsorra. A kormányrendelet értelmében március 16-tól elrendelt bezárásra nagyon gyorsan reagáltunk. Elmondhatom, hogy március utolsó két hetében nem hogy nem volt munkánk, hanem kétszer annyit dolgoztunk és ötleteltünk, hogyan szolgáltassunk, hiszen a kultúrához való jog alapjog, a szolgáltatás járvány ide vagy oda, de nem állhat meg. Sőt, ilyen helyzetekben van a leginkább szükség a társaságra, amelyeket nagy számban működő művelődési közösségeink jelentenek. Valamint a kijárási korlátozás és a rossz időjárás miatt több idő jutott a kultúrafogyasztásra is, amihez igyekeztünk hozzájárulni – tájékoztatott Kundra Anikó. Hozzátéve:

– A szakma véleményem szerint „gyorsan kapcsolt”, rengeteg ingyenesen elérhető, akár élő vagy felvételről követhető színdarabot, koncertet, filmet, könyveket bocsátottak rendelkezésre az interneten, amelyet folyamatosan nyomon követtünk, és megosztottuk ezeket a lehetőségeket a saját Facebook oldalunkon, (https://www.facebook.com/racmuvhaz/), és a művelődési ház weboldalán (https://racmuvhaz.hu/), amelynek látogatottsága egyértelműen nőtt a pandémia alatt. Klubjaink közül többen áttértek az online kapcsolattartásra, például videó alapján online néptáncóra vagy olvasóklub-foglalkozás, színdarabpróba, de akár a baba-mama klub édesanyáinak eszmecseréje is így történik jelenleg. A rácalmási cimboráknak Törökné Antal Mária online kitölthető Cimbora kvízjátékkal készült. Tehát a zárvatartás elejétől igyekszünk a legjobbat kihozni a helyzetből, például minden reggel napi pozitív idézetet osztunk meg a közösségi oldalunkon.

Schmidt-Czetli Ágnes művelődésszervező-könyvtáros online könyves kihívásokkal készült: rögtön a zárvatartás után meghirdette a jelenleg is futó #otthonolvasok fotópályázatot, amit a nagy sikerű húsvéti könyves fotókihívás követett. Áprilisban a Könyves fotókihívás csábította az olvasás, könyvek és fotózás szerelmeseit, 15 napon keresztül megadott témáról kellett fényképet készíteni és elküldeni. Volt, aki Székesfehérvárról nevezett! Májusban 14 napon keresztül irodalmi kvíz okozott fejtörést a vállalkozó szellemű játékosoknak. Egy amerikai minta adott ötletet az Egy város – Egy szerző címet viselő kezdeményezésnek, amellyel az egy városhoz tartozás élményét szerették volna erősíteni Rácalmáson. Szabó Magda szabadon választott könyvével készült szelfiket lehetett küldeni. A legújabb, júniusi online kihívás pedig: Játssz olvasva-olvass játszva! Ez egy játék, amelynek részletei megtalálhatóak a weboldalunkon és a Facebook oldalukon is!

– Minden őszi és tavaszi szünetben a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival közösen kézműves-játszóházat tartunk. A kézműves ötleteinket a kolléganők elkészítették, lépésről lépésre lefotózták az alkotás folyamatát, így követőink ezek segítségével húsvéti, anyák napi kézműves ajándékokat készíthettek otthon. A személyes ünnepségek, megemlékezések helyettesítésére saját gyártású műsorokkal készültünk. Az első ilyen április 11-én, a költészet napján Rácalmási Glória Kamarakórus vezetőjének, Gyalus Boglárka, valamint Panyi Erika tanárnő segítségének köszönhetően készült el, amelyhez a művelődési ház klubjai és önkéntesek is csatlakoztak. A rendkívüli helyzetre való tekintettel saját otthonaikban szavaltak és énekeltek megzenésített verseket, e felvételekből összevágott műsort sokan megnézték. Anyák napjára a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak, valamint a Rác­almási Baba-Mama Klub tagjainak segítségével kisgyermekek szavaltak az alkalomhoz illő verset, ezt a szüleik rögzítettek telefonnal és elküldték nekünk. Ezeket, valamint a bölcsődések rajzait is megjelenítettük az anyák napi videóban, amelyben az Olvasóklub tagjai és további jelentkezők József Attila Mama című versét is elszavalták – folytatta összefoglalóját Kundra Anikó. Az intézményvezető hangsúlyozta:

– A legnépszerűbb videónk a teljes titokban készülő, rácalmási gyermeknapi dal, zeneszerzője Udvari Péter kollégám volt, akinek saját zenekara van. Így nem okozott gondot számára sem a zene megírása, sem hangszerelése. Felénekléséhez szívesen csatlakozott Mikó Fanni, a helyi általános iskola jelenlegi tanulója, valamint Glocz Adri, Németh Mihály, Arany Réka volt tanulók is – utóbbinak a szövegírásban is nagy szerepe volt – Komáromi Evelin és maga Udvari Péter is. A dal videóklipjében olyan felnőttek és helyszínek szerepelnek, amelyek a rác­almási gyerekek életében jelentős szerepet töltenek be. Így az óvoda és az iskola pedagógusai mellett edzők, intézmények munkatársai, de még Fodor István református lelkész is látható. A megtekintés 7500 fölött jár, ami minket is meglepett és nagyon örülünk neki! Legközelebb a Rácalmási Színjátszókör és Baksa László történelemtanár közreműködésével a nemzeti összetartozás napja alkalmából látható ünnepi műsor a Facebook és weboldalunkon. Ahhoz, hogy ez elkészüljön, a Napfény Nyugdíjas Klub szorgos kezű asszonyai és Erős István is hozzájárult.

De nem maradt el a baba-mama klub szervezésében áprilisra tervezett természetgyógyászati előadás sem, csak átkerült az online térbe. Szitáné Zoboki Janka a Gyógynövény- és illóolaj-használat csecsemő- és kisgyermekkorban című videójára is sokan voltak kíváncsiak. Március 16. óta a sportcsarnokkal és a Jankovich-kúriával közösen részt vállaltak Rác­almás közterületeinek szebbé tételében, az intézménynél lévő közösségi ágyások rendbetétele mellett, további ágyásokat gondoznak, azokat egynyári növényekkel ültették be, locsolják. Saját kertjükben is sokat dolgoztak, és megépült a sportcsarnokkal közös tárolóhelyiség is a karantén ideje alatt.

Kihasználták az időt a rendrakásra is, a könyvtár több mint 11 ezer példányos állományának fizikai ellenőrzése és selejtezése is megtörtént. Újdonság: a könyvtár május 18-tól a 65 év felettiek részére házhoz szállítással, 65 év alatti könyvtártagoknak előre leadott igények szerint könyvcsomagok átadásával már részlegesen szolgáltat a művelődési ház előtt, mivel az intézménybe továbbra is csak az ott dolgozók léphetnek be. – Nagyon várjuk már, hogy újra személyesen találkozhassunk a látogatóinkkal, bízunk benne, hogy ez hamarosan megtörténhet! – zárta gondolatait Kundra Anikó.