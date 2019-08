A kulcsi iskolában tanítanak a pincétől egészen a padlásig

A kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a település főutcáján található, a templom szomszédságában. A házak között bele­simul az utcaképbe, mintha mindig is ott lett volna. Nem csoda, hiszen már az 1900-as évek elejétől működött iskola Kulcson, a mai iskolai főépület 1959. szeptember 1-jén tárta ki kapuját először a diákoknak.

Szeptember közeledtével a Dunaújváros környéki iskolákat, óvodákat és bölcsődéket látogatjuk meg, és arról érdeklődünk, hogyan készülnek az új tanévre.

Ezúttal a kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába látogattunk. Az iskolaigazgatóval, Schinogl Ferenccel beszélgettünk a kulcsiak iskolájáról.

Tizenegy osztály indul ebben a tanévben

A kulcsi iskolaigazgató már a második tanévet kezdi a tan­intézmény legfőbb vezetőjeként, azonban mint igazgatóhelyettes 2015-től tevékenykedik Kulcson. Bár nem Kulcson él, de kulcsi gyökerei révén jól ismeri a település mindennapjait.

Kulcson 11 osztály indul a 2019/2020-as tanévben. Harmincnégy óvodából kikerült kisgyermek iratkozott be az első osztályba, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően két első osztály indul, éppen úgy, mint a hetedik évfolyamon is. Köszönhető ez annak az évek óta tapasztalt jelenségnek, hogy fiatal, gyermekes családok iskolás korú gyermekeikkel Kulcsra költöznek.

A tervek elkészültek

A folyamat az utóbbi egy-két hónapban a már megtapasztaltnál is nagyobb mértékű volt. A megnövekedett igényt infrastruktúrával kell kiszolgálni. Ezért a település önkormányzata jóvoltából az általános iskola bővítésére vonatkozó terv már két éve elkészült, sőt ezek a tervek minden szakhatósági engedéllyel rendelkeznek, és készen állnak ehhez a nagy beruházáshoz. Már „csak” a forrás hiányzik. Addig is a nagyobb termeket leválasztják, szükségtantermeket vonnak be, így tanítanak a pincétől a padlásig, az iskolai könyvtárban, ha szükséges a faluházban biztosítanak egy-egy órának helyet.

Új hangszer és tábla

Az új tanévet a tankerület közreműködésével, új hangszerekkel és egy új digitális táblával kezdhetik. Szintén a tankerület jóvoltából részt vettek egy kéthetes nyári táborban.

Kicserélik a tanévkezdésre a hat emeleti tantermük bejárati ajtajait, és folyamatban vannak a már említett tanterem-leválasztások is.

A sport különösen sikeres területe a kulcsi általános iskolának, ahogy arról már olvasóink is értesülhettek többször. Országos versenyek döntőiben is versenyzett kulcsi kisdiák, a mostoha felkészülési körülmények ellenére is. Jelenleg is élő megállapodás van érvényben a Dunaferr SE Birkózó Szakosztályával. A birkózással a kulcsi gyerekek órai és szakköri keretek között egyaránt találkozhatnak. Az együttműködés olyan sikeres, hogy több igazolt birkózóversenyző is kikerült az iskolából.

A szülők segítik a település oktatási intézményét

A szülők nyomon követhetik a pedagógiai munkát, és bizalommal vannak az iskola iránt, hiszen az óvodai csoport nagy része a helyi iskolában kezdi meg a tanulmányait. Szeretnék megszolgálni jó színvonalú oktatással a bizalmat, és kiszolgálni a felmerülő igényeket, ezért pedagógiai program alapján első osztálytól oktatnak angol nyelvet, valamint a zenei képzés szintén igen népszerű, hiszen a tanulók harmada jár a zeneiskolába is. Az elmúlt évben az iskola adott tanulót a dunaújvárosi nyolcosztályos gimnáziumba, ahová kifejezetten erős tanulmányi eredmény szükséges. Bár kevés tanulmányi versenyen vesznek részt a kulcsi diákok, de amin mégis indulnak azokon szép eredményeket szereznek.

Élménydúsak, mozgalmasak a diákévek

Számtalan emlékezetes élmény részesei lehetnek a kulcsi gyerekek, hiszen Kulcson koncerteztek a Nemzeti Filharmonikusok. Saját rendezvényeik közül a zenetanárok karácsonyi koncertje, a napközis gyerekek manós karácsonyi műsora, a szakmák napja, vagy a Fekete István Napok keretein belül a fiúk és lányok vetélkedője mind-mind remek programok voltak.

Jó kapcsolatokat ápolnak

Kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak az egyházakkal, a település intézményeivel, civil szervezeteivel, vállalkozókkal. A szülőkkel is igyekeznek jó kapcsolatot tartani, hiszen nekik köszönhető az adventi teremparkettázó akció, a mosdókban a meleg víz, és a Hankookban dolgozó szülőknek több pályázati vívmány.

A vidéki emberek a természet közelsége miatt nyitottabbak és sokszor kedvesebbek a városlakóknál, és bár ismerik a mondást, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, tapasztalni már a bővített, új iskolát szeretnék igazán.