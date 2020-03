A közútkezelő is megtette az intézkedéseket

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt hetekben számos megelőző intézkedést vezetett be, hogy munkavállalói és partnerei egészségét megóvja a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején is.

A társaság a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre tekintettel az általa üzemeltetett tengelysúlymérő állomásokon a személyes ügyfélszolgálatot, illetve ügyfélforgalmat 2020. március 16-án, az esti műszakkezdettel együtt felfüggesztette. Egyúttal a többi országos és megyei telephelyén is korlátozza a cég a személyes ügyfélforgalmat. Továbbá a társaság tulajdonába tartozó kiskőrösi Úttörténeti Múzeumot határozatlan időre szintén bezárták. Ugyanakkor a jövőben is valamennyi ügytípusban lesz mód online ügyintézésre, így a www.kozut.hu oldal e-ügyfélszolgálatán keresztül várják a partnerek megkereséseit.

Ezen kívül a túlsúlyos és túl méretes járművek engedélye kapcsán az engedély kiváltását elektronikus úton munkanapokon és hét végén is biztosítják a https://uvreoffice.kozut.hu felületen.

A Magyar Közút mérnökségi szakemberei már közel két hete elővigyázatossági intézkedésként szórásos technológiával, széles hatásspektrumú szereket felhasználva a gyorsforgalmi pihenőhelyi WC-épületek, berendezések és utcabútorok további fertőtlenítését is ellátják. E tevékenységet országosan összesen 140 pihenőhelyen végzik, a cég munka- és tűzvédelmi szabályzatával összhangban előírt védőöltözetben. Ezen megelőző intézkedések keretében további, extra fertőtlenítési munkákat végez a társaság múlt hét óta.