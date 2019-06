A közösségi háló csapdájában

A legutóbbi hosszú hétvégén egy kísérletet végeztem. A Facebook társadalom éberségét teszteltem. Történt ugyanis, hogy a hétfői intenzív kerti munka kora estéjén megpihenve, egy sörrel kezemben a telefonüzeneteim egyikére tévedt a tekintetem. Ismerősnek jelöltek be. Megesett ez már másokkal is. Aztán lejjebb görgetve a listát próba szerencse alapon, magam is bejelöltem száz ismerőst. És lássanak csodát! Másfél órán belül 75-en (!) viszszaigazoltak, majd másnap reggelre a többiek is. Ennyi normális(?) ember ült a számítógép előtt, vagy babrált a telefonjával, magamat is így címkézve. Nincs kétségem, az igazi függőség nem a drog vagy az alkohol, hanem az okostelefon, az internet.

Vezető képünk illusztráció.