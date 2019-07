A következő tanév rendje

Bár még csak most fejeződött be a tanítás az oktatási intézményekben, s a diákok legfontosabb feladata most a nyaralás, pihenés, kikapcsolódás, ősszel azonban folytatódik az iskola…

A napokban megjelent a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló kormányrendelet. E jogszabály alapján a 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart. A diákoknak összesen száznyolcvan napig kell iskolába járniuk – kivéve a végzősöknek, a középfokú iskolákban számukra az utolsó tanítási nap 2020. április 30-án, csütörtökön lesz. Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. A kormányrendeletben szerepelnek a tanítási szünetek dátumai is: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő). A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).