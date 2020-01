A kórházi kórtermek és várótermek felújításáról

Dunaújváros – Minden három évnél régebben fölújított kórházban minden kórtermet, minden várótermet és ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani a kormány döntése értelmében. Erről kérdeztük dr. Mészáros Lajost, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgató főorvosát.

Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján egyebek mellett a következőt mondta: „A fejlesztési forrásoknál is hoztunk egy döntést, és azt kértük a minisztertől, hogy csoportosítsa át a fejlesztési forrásokat 2020-ban, és mindent megelőző, első helyre tegye a kórházi várók, a kórtermek és az ahhoz kapcsolódó szociális helységeknek a felújítását. Az elmúlt években a legtöbb pénz kórházépületekre ment, műtőberendezésekre, kórházi eszközök beszerzésére és béremelésekre. Ezek mind fontos dolgok, de most elérkeztünk oda, hogy szerintem jogosak azok az észrevételek az emberek részéről, hogy azok a helyiségek, ahol ők fordulnak meg az egészségügyben, nincsenek rendben. Ezért elrendeltük tegnap, hogy minden három évnél régebben fölújított kórházban minden kórtermet, minden várótermet és ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani, és amíg ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket nem tudunk támogatni, ez a legelső ebben az évben.”

Mint azt dr. Mészáros Lajos elmondta, a dunaújvárosi kórházra is vonatkozik ez a döntés, sőt mi több, a fenntartótól már meg is kapták azt a levelet, amelyben arra kérik a kórház vezetését, hogy mérje fel és referáljon ezekről a terekről. Ezt meg is tették. 18 ezer négyzetméternyi ilyen felület van jelenleg az intézményben. Ezek egy része – mint azt az igazgató elmondta – különböző állapotú, van olyan, amit évekkel ezelőtt újítottak fel, de van olyan is, amely évtizedek óta nem volt korszerűsítve. A kormány döntése értelmében ezek a projektek prioritást élveznek más kórházi fejlesztésekkel szemben. A kórházigazgató ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy pályázati pénzekből ettől függetlenül a kórházak fejleszthetnek. A Szent Pantaleon Kórház viszont ez elmúlt években történt, javarészt kormányzati forrásból megvalósuló hatmilliárd forintos fejlesztéseknek köszönhetően jól áll ebben a kérdésben. Történtek eszközbeszerzések, felépült az új központi műtő és a rendelőintézetben is felújításokat végeztek. Így elmondható, hogy a városi kórház működése stabil, eszközparkja pedig fejlett. A fenntartó arról még nem nyilatkozott, hogy az említett terek felújítása mikor és milyen ütemezésben valósulhat meg az országban és így városunkban is. BCs