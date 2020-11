Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.18. – 253. nap

Ma reggel belefutottam a szomszéd lányba, aki izgatottan mesélte, hogy másik szomszédunk, a középkorú nő, bocsánatot kért tőle. Márciusban, az első lock down alatt, a nő rendszeresen kiállt a teraszára éjszakánként, és sírva üvöltözött a telefonon. Nem lehetett kivenni a szavait, de annyira hangos volt, hogy éjszaka felébredtünk rá, és pár nap után már igen nehezen viseltük, ezért többször “inzultáltuk” is. Azt hittük hogy elhagyta a férje, mert mindig is elviselhetetlennek tűnt számunkra. 8 hónap után végre megtudtuk, hogy mi történt: a nő férje szívinfarktust kapott márciusban, és hiába vitte el viszonylag gyorsan a mentő, a Covid protokoll miatt annyira hosszúra nyúlt a betegfelvétel, hogy már nem sikerült megmenteni.

A milánói San Raffaele kórház előtt többen tüntettek, miután egy újságcikkből kiderült hogy a kórház privát szolgáltatásainak igénybevételéhez igencsak vaskos pénztárca szükségeltetik. A Covid betegek privát vizsgálata kiszállással együtt 450 euróba kerül, a telefonos vagy videón keresztüli konzultáció pedig alkalmanként 90 euró.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 743168 az elmúlt huszonnégy órában 34282 az új fertőzött, közülük 7633 (22,27%) Lombardia régióban van.

33504-en (+430 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3670 (+58) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 705994-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 481967-en gyógyultak, közülük ma 24169-en.

Az elhalálozottak száma 47217, közülük a mai napon 753-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1272352.

A fertözöttek száma 2,8%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 234834 teszt által 34283 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 18. 14,6% 234834 teszttel +34283,

nov. 17. 15,44% 208548 teszttel +32191,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 15. 17,4% 195275 teszttel +33979,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13. 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12. 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 14,6% (minden 100 tesztből 15 pozitív), Lombardia tesztaránya 20,03 % (100 tesztből 20 pozitív).

Az elhalálozottak száma már második napja meghaladja a hétszázat (tegnap 731, ma 753).

Professzor Galli szerint lehetséges hogy elértük a “plateau”-t, azaz a tetőző szakaszban vagyunk, de erről csak az elkövetkező napokban fogunk megbizonyosodni. Az elmúlt hetek magas fertőzésszáma miatt még sok áldozatot fogunk látni; az intenzív osztályokon inkább az elhalálozás okozza az ágyüresedést mint gyógyulás.

Az IPSOS felmérése szerint az olaszok 16%-a (minden hatodik megkérdezett) azt nyilatkozta hogy 2021-ben nem szeretné magát beoltatni a Covid elleni oltóanyaggal. A megkérdezettek 1/3-a azonnal beoltatná magát; 42% pedig várna egy kicsit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beoltottakon hatékony az oltás.

A megkérdezettek 58%-a úgy véli, hogy 2021-ben nem lesz elegendő a rendelkezésre álló oltóanyag mennyisége.

