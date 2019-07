A kiütéses győzelemről

Sosem értettem, amikor üzleti érdekekből – bár ezt az illetékesek nem vallják be – értelmetlenül növelik valamelyik sportág Európa-bajnokságának, világbajnokságának a létszámát. Ennek az eredménye híg mezőny, értelmetlen mérkőzések. Mindez csak arról jut eszembe, hogy a dél-koreai vizes vébén a magyar női vízilabda-válogatott 64–0-ra legyőzte a házigazdákat. Először azt hittem, elírásról van szó. De több helyen is megerősítést kaptam afelől, hogy a hír igaz, sőt, önszorgalomból felvételről megnéztem az első negyedet. Tudom, a házigazda automatikusan résztvevője az adott sportág vébéjének, de azért hallottunk már önmérsékletről is.

Vezető képünk illusztráció.