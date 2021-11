A királytalálkozó meghatározta Közép-Európa hatalmi viszonyait

Károly Róbert magyar király 1335 november elsejére Visegrádba hívta meg Luxemburgi János cseh és III. Kázmér lengyel királyt, azzal a céllal, hogy a három ország egy erős szövetséget hozzon létre, ami majd később pozitívan hathat ki a kereskedelmi együttműködésekre is.

A diplomáciai találkozót megelőzően Trencsénben cseh–magyar gazdasági szerződést kötöttek, amely azt próbálta elérni, hogy Bécs árumegállító jogát kikapcsolva a német–magyar kereskedelmi utat Csehországon keresztül vezessék. A visegrádi találkozó egyik nagy eredménye az volt, hogy megszűnt Lengyelország és Csehország közötti ellenségeskedés. A három ország találkozójának legfőbb célja az volt, hogy elsimítsák ellentéteiket és további gazdasági-politikai együttműködésben állapodjanak meg Bécs árumegállító joga ellenében.

Az árumegállító jog egyes középkori európai városok kiváltsága volt. Az ezzel rendelkező városok a területükön áthaladó kereskedőket megállásra kötelezhették, és árujuk eladásra kényszeríthették, ezt tette akkor Bécs is. A három uralkodó a visegrádi találkozón új kereskedelmi utakat jelölt ki, hogy kikerüljék a bécsi vámot. Így lett a Buda–Brünn útvonal főbb állomása Esztergom, Nagyszombat és Holics (ma város Szlovákiában). Buda és Brünn (ma Brno, Csehország második legjelentősebb városa) teljes árumegállító jogot kaptak, továbbá a lengyel–orosz kereskedelem magyarországi központja pedig Kassa lett. Ez az együttműködés olyan sikeres lett, hogy a három királyság gazdasága abban a korban a virágkorát élte.

A XX. századi Visegrádi Együttműködés, vagy más néven a visegrádi négyek létrejöttének is éppen ez a középkori esemény volt az apropója. Ennek az együttműködésnek a felújítására került sor 1991. február 15-én. Akkor írta alá a Visegrádi Nyilatkozatot Vác­lav Havel csehszlovák és Lech Walesa lengyel elnök, valamint Antall József magyar miniszterelnök. Miután 1993-ban Csehszlovákia kettészakadt, az önálló Szlovákiával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés, amely a mai napig eredményesen képviseli a négy közép-európai ország közös érdekeit az Európai Unión belül is. Az együttműködés mind a négy tagállama ugyanis 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

Visegrád

A város neve szláv eredetű, jelentése magas vár, fellegvár. Ma egy kisváros Pest megyében, illetve a Szentendrei járásban, de még a budapesti agglomerációban található, mert a fővárostól mindössze 35 km-re helyezkedik el. Visegrád a Duna partján van a Nagymarossal szembeni oldalon, Magyarország egyik legkisebb városa, népszerű kirándulóhely, kikötőváros. A visegrádi vár ma egy alsó várból és egy citadellából áll, a középkorban a magyar királyok egyik legfontosabb rezidenciája volt ott. 1323-tól egészen 1408-ig ez volt a középkori Magyar Királyság fővárosa.

A mai várrendszert IV. Béla és felesége, Mária királyné kezdte el építtetni az 1250-es években, ennek részei a 328 méter magas hegyen álló Fellegvár, a Várhegy alatti dombon az Alsóvár, a Duna-parton pedig a Vízi bástya. Nemzetközi jelentőségűvé a XIV. században, az Anjouk idején vált a város. Károly Róbert 1320 körül kezdte el a királyi palota építését a város főutcájában, a Duna-parthoz közeli területen. Pár év alatt Visegrád lett a királyi székhelye és az uralkodó kedvelt tartózkodási helye, várfalai között történt a királyi család ellen irányuló, Zách Felicián által vezetett sikertelen merénylet is, valamint az azt követő véres megtorlás is.

Károly Róbert halála után fiát, Nagy Lajos királyt Visegrádon kereste fel a lengyel küldöttség, és ajánlotta fel számára a lengyel koronát. A koronázási ceremónia után a magyar Szent Korona mellett a lengyel koronát is a Fellegvár kincseskamrájában őrizték. A város a következő fénykorát Mátyás király uralkodása alatt érte meg. A király nagyszabású építkezésekbe kezdett, akkor alakult ki a késő gótikus részletekkel gazdagított palotaegyüttes, a reneszánsz udvarban a kor jelentős tudománnyal és művészettel foglalkozó személyiségei fordultak meg. A török időben a várért folytatott harcokban Visegrád szinte teljesen megsemmisült, az életben maradt emberek elbujdostak, elhagyták a lakhatatlanná lett települést. A vár megmaradt részeit 1702-ben I. Lipót osztrák császár parancsára robbantották fel. A település újbóli fellendülése a XIX. században kezdődött a dunai gőzhajózás megindulásával, amikor a Dunakanyar, a Pilis és a Visegrádi-hegység kedvelt kirándulási célpontja lett a fővárosból induló túrázóknak.

A hármas királytalálkozó előzményei

A lengyel részfejedelemségeket I. Ulászló egyesítette 1314-ben, hat év múlva pedig lengyel királlyá koronáztatta magát, ám kétfrontos háborúba keveredett a Német Lovagrenddel (egyházi-katonai lovagrend) és Luxemburgi János cseh királlyal, aki igényt tartott a lengyel trónra. Ulászló lengyel király vejének, Róbert Károly magyar uralkodónak a segítségét kérte, akinek a felesége Piast Erzsébet, Ulászló leánya volt. Károly Róbert már előzőleg fontos egyezményt kötött Luxemburgi Jánossal, egy közös valutarendszert is létrehoztak. A magyar királynak fontos volt mind a lengyel, de a cseh barátság is, így igyekezett kibékíteni a két viszálykodó felet. Erre akkor nyílt a legmegfelelőbb alkalom, miután Ulászlót halála után fia, Kázmér követte a lengyel trónon, aki egyébként Károly Róbert sógora volt. III. Kázmér hajlott a kiegyezésre, mert igyekezett megszabadulni a kétfrontos harctól, a cseh király viszont a Habsburgok mellett összetűzésbe került IV. Lajos német-római császárral is, aki a Német Lovagrend eltökélt támogatója volt, így Luxemburgi János igyekezett szövetségre lépni a magyar illetve a lengyel uralkodóval. A személyes találkozó előkészítéseként a lengyel és cseh király követei a magyar király küldötteinek jelenlétében 1335 augusztusában Trencsénben kidolgozták a megállapodás feltételeit.

A visegrádi királytalálkozó kétségkívül Károly Róbert diplomáciai húzásainak a csúcspontja volt. Miután az állandó belharcokat követően megerősítette magyarországi hatalmát, oda tudott figyelni a külpolitikájára, amelynek egyik fő pillére a lengyel szövetség volt. A magyar uralkodó első felesége a cseh uralkodó húga, Luxemburgi Beatrix volt, aki azonban korán elhunyt, így Károly Róbert másodszor is megnősült, akkor vette el Piast Erzsébetet, tehát így nézve a magyar király mind a cseh, mind pedig a lengyel uralkodóval is rokoni kapcsolatban állt, ami jelentősen megkönnyítette elképzelését.

Megvalósult a nagy találkozó

A XV. századi krónikaíró, Thuróczy János, kortárs forrásokat is felhasználva, így emlékezett meg a visegrádi királytalálkozóról:

„Az Úr 1335. évében, Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia, Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyezséget kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére a magyar király bőkezűségéből mindennap kétezer ötszáz kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen; a lovaknak pedig egy-egy napra huszonöt mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig ezerötszáz kenyeret és élelmiszert bőségesen; borból száznyolcvan hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgymint ötven ezüstkorsóval, két tegezzel, két övvel, egy csodálatos sakktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel, amely kétszáz ezüstmárkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt a csehek királyának, s mivel Károly, Magyarország királya feleségül vette a lengyel király nővérét: Magyarország királya, Károly, ötszáz márka legfinomabb aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha e királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették.”

A visegrádi királytalálkozó mintegy fél évszázadra meghatározta Közép-Európa hatalmi viszonyait. A megállapodást Károly közvetítésével hozták tető alá, Luxemburgi János lemondott lengyel királyi címéről, cserébe pedig Kázmér tetemes összeget fizetett neki. A Thuróczynál olvasható összeg valójában nem a lengyel király által a cseheknek fizetendő adó volt, hanem János lemondó oklevelének a letéti díja. Károly Róbert ugyanis vállalta, hogy ha Kázmér nem fizetné meg a tartozását, akkor vagy a cseh király lemondó oklevelét küldi vissza, vagy a fennmaradó összeget. Visegrádon került sor a Német Lovagrend és a Lengyel Királyság közötti vitás kérdések rendezésére, itt dőlt el, hogy Pomeránia (történelmi régió a mai Lengyelország és Németország északi területén, a Balti-tenger déli partján) a Német Lovagrend birtokában marad.

A magyarok, a lengyelek és a csehek kölcsönösen elérték, amit szerettek volna, a közös katonai akciók eredmé­nyeképpen a cseh király 1336-ban elfoglalta Ausztria északi részét, Károly Róbert pedig egy év múlva visszafoglalta a Muraközt. A csehek, a ma­gyarok és a lengyelek ettől kezdve biztosak lehettek abban, hogy egymás felől nem éri őket ­támadás, így koncentrálhattak külpolitikájuk egyéb területeire. Károly Róbert külpolitikájában sikerült olyan szövetségi rendszert kiépítenie, ami ellensúlyozta a Német-római Császárság nagyhatalmi helyzetét, továbbá gazdaságilag is kedvezőbb helyzetbe hozza Magyarországot.