A Királynő Híres Serlege, avagy a dunaújvárosi Carissa Kupa

Ez a versenysorozat 2003-ban indult útjára Dunaújvárosban. Előbb remek lehetőséget adott a helyi és a környékbeli kispályás labdarúgócsapatoknak a versengésre, majd kategóriájában az ország egyik legjelentősebb eseményévé vált. A remek sorozat a vírushelyzet miatt az idei évben megszakadt. Ebből az alkalomból kértük föl Petrás Gábort, a mindenkori főren­dezőt az eltelt sikeres időszak összegzésére.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Hogy élte meg ezeket a napokat a Carissa Kupa nélkül?

– Nagyon nehezen, hiszen nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem csak a város lakóinak, a DLSZ-nek és általában a kispályás foci híveinek, hanem nekem is a szívem csücske ez az eseménysorozat.

– A Körösi iskolában nyolc–tíz csapattal kezdtünk, és a Dunaújváros Sportcsarnokban már harminckét indulóval, plusz négy gálamérkőzéssel értünk el a tavalyi, a tizen­nyolcadik állomásig. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ebben a kategóriában a volumenében, szervezettségében, és színességében is a legjobbak közé emelkedtünk. Nem ez volt a célunk, de az eltelt idő alatt ilyenné és vele együtt egy családbarát rendezvénnyé is alakult. Főleg a zárónapi eseménysort figyelembe véve valóságos élménybomba lett belőle. Büszkék vagyunk rá.

A növekedés a kezdeti kétfős szervezői csapatunkhoz csatlakozók mentalitásából is fakad. Szeretnek egy jó cél érdekében dolgozni, élvezik ezt a hatalmas nyüzsgést, és tele vannak megújuló ötletekkel. Kupasorozatunk a jelentősen megemelkedett létszámmal is kezelhető, barátságos esemény maradt. A tavalyi alkalommal már mintegy ötszáz fő volt a versenyzői létszám, mi huszonketten tettük a dolgunkat, és hozzánk csatlakoztak a középiskolás önkéntes diákok is. Mellette pedig a telt háznyi közönség is velünk tartott.

– A szabályok betartása nagyon fontos?

– Egy ilyen rendezvényt csak a hihetetlenül sok szabály pontos betartásával lehet szabályosan és zökkenőmentesen lebonyolítani. Eddig sikerrel jártunk.

– A Carissára a folyamatos fejlődés a jellemző. Mi a titka?

– Az ország legjobb szervezőivel állunk kapcsolatban, meghívást kapok a hasonló eseményekre, ezért természetesen nyitott szemmel járok a világban, hiszen tudnom kell, hogy máshol mit, hogyan csinálnak. Ilyen például a székesfehérvári és a debreceni kupanap is. A nézőktől pedig írásban is sok észrevételt és kritikát is kapunk, amiket felhasználunk ahhoz, hogy legközelebb még jobban érezzék magukat.

– A már említett szervezőcsapatunk záró feladata, hogy az eseményt követő héten mindenki számoljon be a személyes tapasztalatairól, és mondja el az észrevételeit valamint a kritikáját is. Ők ugyanis sokkal többet találkoznak a csapatokkal és a nézőkkel, mint én. Rendszerben gondolkozunk. Átlátható módon és tiszta kártyákkal tesszük a dolgunkat.

– A támogatók megnyerése nehéz feladat?

– Egy olyan brandet építettünk fel, ami mögött megfelelő minőség és szerethető tartalom található. Minden korosztályt megszólítunk, sztárvendégek lépnek fel a programunkban, és nagy hangsúlyt fektetünk a jótékonykodásra is.

– Szerencsére a városunk nagyobb vállalatai szívesen látnak és támogatnak bennünket. Ennek nyomát, a sikereinket – amelyeknek ők is tevékeny részesei – nyomon követhetik a média minden ágában. A nagyoknak és a kicsiknek is megköszönjük a segítségét.

– Akár egy életpályamodell is lehetne.

– Ezeken az eseményeken az óvodás gyerekektől kezdve a különböző kategóriájú és osztályú aktív labdarúgók mellett az elmúlt évtizedek híres sztárjai is pályára lépnek. Talán már az első Carissa Kupán is megjelentek a gyermekkorú labdarúgók. Azóta – szinte hagyományosan – ez az egyik nagyon fontos eleme ennek a kupasorozatnak.