A két útfejlesztés Dunaújváros irányába is nagy előrelépést hoz

Nagy volumenű, hosszú évtizedek óta várt, és még hosszabb időszakra meghatározó jelentőségű útfejlesztések menetéről, tervezési fázisáról adtak számot megyei vezetők csütörtökön Székesfehérváron, a megyeházán. 2023 lehet az építkezések elkezdésének esztendeje.

Elkészült az M8-as gyorsforgalmi út tanulmánytervének első változata, ez adott apropót a tájékoztatásra. Készül a környezetvédelmi hatásvizsgálat is.

– Úgy látjuk, hogy 2022 januárjában már engedélyes tervdokumentációval fog rendelkezni az M8-as, márciusra építési engedélyekről is beszélhetünk, jó esetben. Ahhoz képest 6-8 hónap elteltével a kiviteli tervek is elkészíthetőek lesznek. Mindent egybevetve úgy látjuk, hogy 2023-ban elindulhat a kivitelezést illetően a továbblépési lehetőség – fogalmazott dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke. – Az M8-as útfejlesztés, ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, az M7-es és az M6-os autópályák összekötése. Egy 50 kilométeres, Fejér megyei útfejlesztésről beszélünk, amely közvetlenül tehermentesíti a 61-es, a 62-es, a 64-es és a 65-ös számú főutakat, és közvetve a 63-ast is – folytatta Molnár, s hozzátette, a leendő új 50 kilométeres M8-as kétszer kétsávos gyorsforgalmú út lesz, amelyen majd 110 km/órával lehet közlekedni. Fejér megyéből közvetlenül érinteni fogja Polgárdi, Lepsény, Enying, Mátyásdomb, Dég, Kisláng, Sárszentágota, Sárbogárd, Mezőfalva, Nagykarácsony és Baracs települését, lakosságát.

Törő Gábor országgyűlési képviselő választókerületét a fejlesztés közvetlenül Polgárdi környékén érinti. – Közlekedésileg mindenképpen tehermentesít, gazdaságilag is nagyon fontos a Polgárdi környékén kiépült ipari park miatt. Így az útfejlesztés az egész környék életére komoly befolyással bír – értékelt.

Varga Gábor országgyűlési képviselő visszaemlékezve az elmúlt két évtizedre arról beszélt, hogy az M8-as projektet mindig támogatta az aktuális Fejér megyei közgyűlés. S hogy miért éppen most valósulhat meg?

– A kormány egyik kiemelt célja, hogy segítse azokat a zárvány és belső perifériás területeket, mint amilyen Dél-Fejér – mondta.

Varga Gábor kiemelte, ez a fejlesztés évtizedekre, sőt akár egy évszázadra is meghatározó lesz Dél-Fejér arculatára, gazdaságára, közlekedés-földrajára, sőt kultúrájára nézvést egyaránt.

Molnár Krisztián beszélt a másik, tervezés alatt lévő útfejlesztésről is. Ez a 13-as, a 81-es, valamint a 63-as főutak két sávosítássá tétele Komárom-Esztergom megyéből indulva egészen a térképen le délig, Sárbogárd felé.

– E téren is elindult a tervezés: a tanulmányterv és a környezetvédelmi hatásvizsgálat. 2022-ben tovább tudunk lépni a kiviteli tervek irányába. Reményeink szerint 2023-ban komplett kiviteli tervekkel fogunk rendelkezni – mondta. Kiemelte, a két útfejlesztés észak-déli irányban és Dunaújváros irányába is nagy előrelépést hoz Fejér számára: a munkaerő-mobilizáció, a gazdaságélénkítés, illetve a biztonságos, kényelmes és gyors utazás tekintetében.