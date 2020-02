A kempingben leltek átmeneti szállásra

A lángok martaléka lett egy családi ház csütörtökön kora este Rácalmáson, a Sirály utcában. Személyi sérülés nem történt, ám az ott lakó idősebb férfinak és fiának szállást kellett találni. Dunaújváros sietett a rácalmásiak segítségére.

A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az épületből egy pb-gázpalackot is kivittek a tűzoltók. A ház két lakójának nem esett baja. Az ingatlanon volt még egy kutya és három kismalac, a háziállatokat a szomszédok fogadták be.

Schrick István, Rácalmás polgármestere elmondta lapunknak tegnap, hogy a dunaújvárosi katasztrófavédelmi parancsnok, Lóki Richárd, majd Orosz Csaba dunaújvárosi önkormányzati képviselő, korábbi tűzoltóparancsnok is megkereste őt telefonon a helyszínről csütörtökön este, miután kiderült, hogy a házban élő két férfinak nincs hova mennie, és mindenük odaveszett a tűzben. Igyekeztek közösen megoldást találni.

A helyszínre sietett Vizi István rácalmási képviselő, a kisváros közbiztonsági bizottságának elnöke, polgárőr is, aki az önkormányzat nevében azonnal gondoskodott a házban lakó idős férfiról és fiáról. – A dunaújvárosiak mindenben a segítségünkre voltak, felajánlották, hogy a károsultak a kempingben kapjanak azonnali szállást.

„Nagy-nagy köszönet Orosz Csabának, a szomszédoknak, a Sirály utca lakóinak, akik ruhákat, tisztálkodási és tisztítószereket ajánlottak fel a helyszínen, és a vöröskereszt is segített ruhaneműkkel, cipőkkel. Mi gondoskodtunk az élelmezésükről, már akkor este elmentünk a boltba, és pénteken is bevásároltunk nekik a hétvégére. Ma pedig egyeztettünk: hétfőtől az egyik dunaújvárosi intézményben találnak átmeneti otthonra.” – mondta el Vizi István.