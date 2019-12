A karácsonyról a tények és a számok valóságos tükrében

A karácsony legfontosabb része a családi együttlét. De az örömteli élményekhez kiadások is társulnak, így évről évre születnek felmérések is arra nézve, hogy mennyit költünk karácsonykor.

Érdekes, hogy megvizsgálva a korábbi évek statisztikáit, nem változott jelentősen az összeg, amit karácsonyi ajándékokra szánnak a magyarok. Bár a kamara tájékoztatása alapján a webáruházakban 80 milliárd forint feletti rekordforgalom várható, egy átlagos család várhatóan 25–30 ezer forintot költ ajándékra. Ebből az összegből általában a családtagokra költünk, de a legkedvesebb kollégáinkra is szánunk. Az ünnepet a felnőtt lakosság nagy része otthon tölti, pihenéssel és készülődéssel – derült ki egy felmérésből.

Sok hír szól arról is, hogy az ünnepekre már most telt házas foglalások vannak számos hotelban. Honfitársaink általában mégis szűk családi körben, házastársukkal és gyermekeikkel képzelik el a szentestét, kisebb részük pedig a tágabb családjuk körében tervezi eltölteni a december 24-ét.

A piackutató cégek jóvoltából a felmérésekből az is kiderült, hogy a fogyasztók nagy része megtakarításaiból állja az ünnepi kiadásokat, de a vásárlók ötöde a félretett megtakarításait is erre fordítja. 4 százalék akár hitelt is felvesz – ők jellemzően folyószámla-hitelkeretüket terhelik meg a karácsonyi kiadásokkal. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a lakosság nagy része már októbertől takarékoskodik erre a célra.