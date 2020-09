A járvány tagadása veszélyeztetheti a védekezést

Miközben napról napra emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, szinte hasonló mértékben verődnek össze zavaros véleményüket hangoztatva azok, akik a vírus létét is tagadják vagy bagatellizálják.

Mindez nem is volna probléma addig, amíg ehhez a halálos veszélyt okozó tagadáshoz, amely egyben politikai csatározás is, nem csatlakoznak a nem a virológia terén praktizáló, sértett orvosok, és különböző civil szervezetek, valamint egy efféle vírustagadó konferenciának otthont adó Magyarok Világszövetsége (MVSZ).

Gombamód szaporodnak azok az internetes közösségi oldalon megjelenő „csoportok” is, amelyek kétségbe vonják a vírus elleni védekezés szükségességét. Követőik nemcsak maguknak ártanak a szabályok megszegésével és a járvány tagadásával, hanem mindazoknak, akik bizonytalanná válnak az álszakértők miatt.

Persze mindenkinek szuverén joga, hogy hisz-e a járvány létezésében vagy sem. Az viszont már nem, hogy ezzel veszélyeztesse is polgártársait. Nincs helye tehát annak a járványügyi intézkedésekkel ellentétes tömeghisztériának, amelyet bizonyos szervezetek generálnak Nyugat-Európában, és amely szervezetek „magyarországi fiókjai” szintén szeretnének megvalósítani hazánkban is. Jó volna, ha a vírustagadás, amely életekbe kerülhet – megfelelő szankciókkal –, megszüntethető volna, hiszen felér a rémhírterjesztéssel, amit a törvény szigorúan büntet.

A Magyarok Világszövetsége is jobban tenné, ha végre olyan vizekre evezne, amelyek hasznosak a társadalom számára, s nem adna lehetőséget a békétlenséget és súlyos veszélyt rejtő hamis információknak, képzelgéseknek saját székházában.

Az MVSZ székházban rendezett konferenciától minden józanul gondolkodó ember, köztük az egészségügyi kormányzat is elítélve azt, elhatárolódott.

A legfontosabb azonban az, hogy a járványügyi intézkedéseket betartsuk, és ne foglalkozzunk azokkal a véleményekkel, amelyek önös politikai érdekek mentén veszélyeztetik embertársaink életét, egészségét!