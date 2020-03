A járvány fogságában: szorítunk, és tartjuk egymásban a lelket

A Palermo Boogie Gang egykori szájharmonika-virtuóza, Hagyó Béla több mint harminc évet élt Németországban. Március elején utazott ki utoljára Berlinbe, ahol „fogságba ejtette” a járvány. Helyszíni beszámoló.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– Harminchárom éve költöztem az akkori NDK-ba, ahol a többi között grafikai munkákkal és szitanyomással is foglalkoztam. A két német állam újraegyesítése után 1991-ben Berlinben nyitottam meg a szitanyomó stúdiómat, ahol megrendelésre pólók és más textil alapanyagok nyomtatását készítettem. Így nemcsak a magánéletem, a barátok, a család kötődik Németországhoz, hanem sok ügyfelem, akiket ott kellett hagynom annak idején. Néhányuk igényeit megpróbálom Magyarországról is kielégíteni, ugyanis már lassan másfél éve Dunaújvárosban élek. Az üzleti kapcsolatokat ápolni utaztam ki, de ilyenkor meglátogatom a barátaimat is.

– Nem volt benned félelem a járvány miatt?

– Azt már hallani lehetett, hogy Wuhanban karantén van a járvány miatt, de nem volt semmi jele, hogy ilyen borzasztó gyorsan kiterjed a világra. Autóbusszal jöttem, és akkor még nyoma sem volt annak, hogy akár Magyarország, vagy Németország is érintett lenne a járványban.

– Milyen intézkedés miatt ragadtál Berlinben?

– Ez egy ajánlott házi karantén, mert a házban egy idős embert bevittek a kórházba, mert a fia Ausztriában volt síelni, és valószínűleg megfertőzte a koronavírussal. Így most itt vagyok vendégségben barátoknál. Mindenhová becsöngetett az egészségügyi hatóság, és minden lakónál elrendelték a kéthetes házi karantént. Akkor még csak elővigyázatossági rendelkezések voltak, ez itt remekül működik. Mint ahogyan a házi gondozási rendszer is. Minden nap jönnek, megkérdezik, szükségünk van-e valamire. Nem teszteltek senkit egyelőre, hétfőn lesz egy teszt, és akkor meglátjuk, mi lesz. Nincs semmilyen tünetünk, kicsit köhögünk, de szerintem ez csak az időjárás miatt van. Szerintem nagyon könnyelműek voltak az emberek. Egy héttel ezelőtt kitört a tavasz, mindenki kiment grillezni, partizni. Ezért is zárták le, mert az emberek nem hallgattak a hatóságokra és a kormányra, pedig minden este tájékoztattak a legnagyobb televíziócsatornán. Kijárási tilalom van Bajorországban és Észak-Rajna-Vesztfáliában, ha jól tudom. Ahol én vagyok, Berlinnek ezen a részén a legkisebb a fertőzési arány. Nem olyan sűrűn lakott terület, nincs sok turista, parkok, maximum négyemeletes házak vannak. Kimehetünk a lakásból, de csak maszkban, és csak az élelmiszerboltig, de lehetőleg ne menjünk emberek közé. Az utcán azt látjuk, hogy nem védi magát szinte senki. Emiatt a lappangási idő végén valószínűleg egyszerre fog megjelenni a sok fertőzés. Ez az, amit nem fognak fel otthon sem az emberek. Valószínűleg hamarosan kihirdetik a kijárási tilalmat egész Németországra, mert az emberek fegyelmezetlenek, és nem fogják fel, hogy akkor is fertőznek, amikor még nincs tünetük, de megkapták a betegséget.

– Milyen a közhangulat? Meg vannak ijedve az emberek, vagy bagatellizálják?

– A közhangulat most már eléggé feszült. Amikor úgy tíz nappal ezelőtt megjelentek az ARD televíziócsatornán az elrettentő hírek, akkor szerintem mindenki csak úgy félvállról vette, a parkok teli voltak emberekkel, a vendéglátóhelyek, színházak is működtek szerdáig. Csütörtökön este a szakértő már azt prognosztizálta, hogy két-három hét múlva már tízmillió fertőzött lehet Németországban. Ez pedig azt jelenti, hogy a most az országban rendelkezésre álló húszezer darab lélegeztető-készülék nem lesz elég, és lehet, hogy ugyanaz a szituáció áll elő, mint Olaszországban. Ettől én is eléggé elkeseredtem. Ezek a hírek szerintem sokkolták az embereket, és rájöttek a könnyelműségükre, hogy akaratlanul is terjesztették a lappangási idő alatt is a vírust. Ezért az általános hangulat egyre rosszabb, mindenki most kezdi fölfogni.

A Bundeswehr az egész országban építi a katonai kórházakat, próbálnak felkészülni erre a rohamra. Azért ez egy jól szervezett ország, a német kormány megpróbál mindent. Véleményem szerint vészhelyzetben a katonák megoldják az ellátást, nagyon komoly a szociális hálózat is, és Berlinben elég sok a tiszta vizű artézi kút. Mivel Krisna-tudatú hívő vagyok, én csak mantrázni tudok, és a sorsomat Krisna kezébe adom. Én megpróbálok optimista lenni. Az lenne jó, ha az embereknek több felelősségtudatuk lenne! Mi itt egymásban tartjuk a lelket, mossuk a kezünket mindig, és szorítunk mindenkinek.