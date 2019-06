A járdaszakasz javítása a gyár dolga lenne, de az önkormányzat megszünteti az áldatlan állapotot

Ahogy korábban is megírtuk, Gombos Istvánnak, városunk 1. sz. választókerülete önkormányzati képviselőjének szívügye a Barátság városrészi Vasmű Klub.

A hosszú ideje kihasználatlan épület tulajdonosa jelenleg a Dunaferr. A Vasmű Klub előtti járdaszakasz javítása is a gyár feladata lenne, de a munkák elvégzését az önkormányzat magára vállalta annak érdekében, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntesse. Ennek munkálatai kedden meg is kezdődtek. A képviselőt mint Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármesterét régóta foglalkoztatja az a téma, hogy a Vasmű Klub visszanyerhesse eredeti, közösségi funkcióját annak érdekében, hogy az a körzetben lakó emberek javát is szolgálhassa. Gyerekkori emlékek fűzik ide, hiszen itt nőtt fel, itt járt iskolába is. Egyenes emberként ismerik az itt lakók, aki mondhatni nem „tánclépésben”, egyéni érdekek mentén közelít a témához.

Ennek a munkának az eredménye már látszik, hiszen a város önkormányzata legutóbbi közgyűlésén arról döntött, hogy Dunaújváros megvenné a Dunaferrtől a Vasmű Klubot. Ennek szellemében Cserna Gábor polgármester levélben fordult Ev­geny Tankhilevichhez, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetőjéhez, amelyben többek között jelezte az önkormányzat vételi szándékát a Vasmű Klubra vonatkozóan. A város felújítaná, közösségi térré alakítaná az épületegyüttest, ahol a fent említetteken kívül helyet kaphatnának például a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség helyiségei is. Ez utóbbival kapcsolatban ismeretes, hogy a vasmű megvonta a reprezentatív szakszervezetek infrastruktúrahasználatának támogatását.