A húsvét már kopogtat a dunaújvárosi piacon

Furcsa nap volt a tegnapi. Reggel az ablakon kitekintve havat láthattunk, de a ­délelőtt kellős közepén már tavaszias volt az időjárás. Ilyen „szélsőségek” között látogattunk ki a dunaújvárosi piacra.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Tény, ami tény, március van, várjuk a tavaszt, és ennek szellemében néztünk körül a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.

Most épphogy csak kitérünk arra, hogy a télen igen népszerű déligyümölcsök közül a narancsot még mindig lehet 300 forint alatt kapni, a mandarin átlagára 680, bár tény, hogy több helyen is elkérnek kilójáért 950 forintot. Viszont egyre több az újhagyma, százötven és kétszázötven forint között kapható csomója. Ugyanez a helyzet a hónapos retekkel is. Megjelent a spenót, a sóska és a medvehagyma is. Az előző kettőnek elég borsos az ára, 1200 forintot kérnek kilójáért az árusok. A medvehagyma valamivel barátibb, ott csak ötszáz forintot kell áldoznunk egy csokorért.

A tavasz közeledtének jele az is, hogy rengeteg a virág a piacon. Sőt, már a dughagymákat is válogathatjuk 1200 és 2000 forint közötti kilónkénti áron. Húsvét közeledte is látszik a piacon, rengeteg a barka, igaz, hogy szála száz forint. A barka a húsvéti ünnepkör egyik jellegzetessége, sokan díszítik otthonukat fűzfaággal.

Érdemes körülnézni a füstölt húsok részlegén is. Örömmel láttuk, hogy szebbnél szebb sonkák sorakoznak a pultokon az őstermelőknél és a húsboltokban is. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, gyönyörű felhozatalból válogathat, aki húsvéti sonkát szeretne főzni. Az is jó hír, hogy egy év alatt nem változtak az árak. Ugyanannyiért szerezhetjük be az ünnepi asztalra valót, mint egy éve. A csülök már 1500 forintért kapható, a füstölt sonkának, legyen az parasztsonka, szívsonka, sehol sem megy 3000 forint fölé az ára.