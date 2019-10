Az 1848/49-es szabadságharc leverése után hősi halált halt tizenhárom aradi vértanú emlékezetére rendezett koszorúzást Dunaújváros MJV önkormányzata a 48-as emlékműnél.

A nemzeti gyásznap alkalmából a DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói tartották a műsort pénteken délelőtt a ´48-as emlékműnél. A Himnusz és a diákok által tolmácsolt gondolatokat követően Cserna Gábor polgármester mondott beszédet a nagy létszámban megjelent emlékező közönségnek.

A polgármester úgy fogalmazott a műsort illetően, hogy a pedagógusoknak, kiváltképp a történelemtanároknak a nemes feladata az emlékezésre nevelés. Neki, mint városvezetőnek és mint pedagógusnak is külön öröm látni, hogy sok középiskolás jelent meg a rendezvényen. Majd II. János Pál pápától idézett: „A múltra való emlékezés nem más, mint a jövő iránti elkötelezettség.” Felidézte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után kivégzett tizenhármak történetét, majd hozzátette, a hősök áldozata nem volt hiábavaló, a hazáért hullajtott vér sosem lehet az. Úgy küzdöttek, hogy pontosan tudták, mit vállalnak. A kulcs ebben van, hiszen döntéseink és cselekedeteink határozzák meg, hogy milyen emberek vagyunk. A történelem azóta is folyamatosan ismétli önmagát, mindig lesznek álságosok és rossz­akarók, de a nehéz időkben is ki kell tartanunk, hinnünk, cselekednünk kell.

A polgármesteri gondolatokat követően Dunaújváros MJV önkormányzata, köztiszteletben álló és hivatalos személyek, továbbá civil szervezetek, a helyi pártok és intézmények képviselői elhelyezték a tisztelgés virágait az emlékműnél, majd közösen meghallgatták a Szózatot.