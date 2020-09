A holnap fertőzöttjei közöttünk járnak

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.12. – 186. nap

Reggel a park széli kávézóban ücsörögtem, és szerencsésnek éreztem magam csak azért, mert nem kellett otthon várnom az Amazon futárszolgálatra mint az elmúlt hétvégén. Ha írnék egy könyvet a mindennapi életemről, lehet hogy “az Amazon rabjai” lenne a címe. Összeírtam egy tucat tennivalót a mai napra, de végül semmi sem lett belőle, inkább kialudtam magam délután.

Az újságok egy Alessandria-i orvosról írtak, aki láza ellenére változatlanul bejárt a kórházba dolgozni. A hőmérséklet ellenőrzésnél minden reggel kimagyarázta magát hogy csak csúnyán megfázott, és miután orvos, diagnózisát senki sem vonta kétségbe. Három nap után állapota hirtelen romlani kezdett, végül kórházi ellátásra szorult, ezért elvégeztek rajta egy tesztet, ami kimutatta hogy Covid fertőzött. Megkezdték a kórház szülészeti-, nőgyógyászati osztályán minden dolgozó és beteg tesztelését, akikkel az orvos érintkezhetett.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma összesen 37503. Az elmúlt huszonnégy órában 1501 az új fertőzött, közülük 369 (24,6%) Lombardia régióban van.

1951-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 182 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 35370-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 213191-en gyógyultak, közülük ma 759-en.

Az elhalálozottak száma 35603, közülük a mai napon 6-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 286297.

A fertözöttek száma 0,5%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 92706 tesztet végeztek, tegnap 98880-at.

Hogy ne üljek otthon szombat este, elsétáltam aperitívezni a corso Como-ra. Leültem a Chinese box nevű bár egyik asztalához, és rendeltem egy spritz-et. Az utca változatlanul dugig van aperitívező fiatalokkal, és a szórakozóhely kicsiny asztalai körül is legalább négyen ülnek, de van ahol öten, hatan. Az átlagéletkor talán 25, és senki sem visel maszkot, hiszen mindenki iszik, eszik, és közben önfeledten meséli a nyári élményeit. Nehéz dolog elképzelni a barátainkról hogy miközben mosolyogva mesélnek, akár fertőzhetnek is, pedig a ma tesztelt 1501 fertőzött is köztünk járt az elmúlt napokban és a holnapiak is közülünk kerülnek ki.

Kacziba Andi