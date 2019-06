A Hold piramisa olyan magas, mint a híd hossza

Országos viszonylatban is komoly munkán dolgoznak a DaruSín Kft. munkatársai, ami az üzem teljes kapacitását leköti.

Radvánszki Sándor, a DaruSín Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az M85 számú gyorsforgalmi út B701 jelű vasúti hídja acélszerkezetének gyártása, valamint korrózióvédelemmel való ellátása folyik éppen a cég dunaújvárosi telephelyének üzemcsarnokában. A festési munkálatok már abban az üzemcsarnokban történnek majd, amelynek alapkövét nemrégiben fektették le. A hídelemeket várhatóan július második hetében közúton szállítják majd hat darabban a telepítés helyszínére, Sopronkövesdre.

A híd hossza 42,2 méter, a szállított elemek szélessége 6 méter lesz, így komoly logisztikai kihívás lesz az igencsak látványos méretű elemek szállítása. Ami igazán különlegessé teszi ezt a vasúti hidat, hogy a vágány egy ívet követve halad majd rajta, ezért is kellett a szokásosnál szélesebb profilszélességet gyártani. Ebből akadt is egy kis problémájuk, ugyanis a tervező első körben nem vette figyelembe ezt a sajátosságot, és mintegy 30 centiméterrel keskenyebbre tervezte a szerkezetet. Ezen tervek alapján kezdődött el a gyártás, majd amikor kiderült ez, akkor kellett kiszélesíteni, ami kéthétnyi plusz munkát jelentett a cég munkatársainak, ennélfogva a határidőt is csak ekkora csúszással tudják majd teljesíteni.

Ugyancsak júliusban várható egy másik fajsúlyos logisztikai projekt is, ebben a hónapban gyártanak ugyanis le egy saját tervezésű, 28 méter fesztávú híddarut, amelyet Romániába fognak közúton szállítani majd.

Nem ez az egyetlen különleges munkájuk, ugyanis az M3-as autópálya mogyoródi körfogójába készítettek egy „közforgalmi műtárgyat”, ami lényegében egy fémszobor, ami a Hungaroring aszfaltcsíkját szimbolizálja. Ezt a munkát persze nem azért vállalták el, mert annyira beleillene a termékstruktúrájukba, sokkal inkább azért, mert a kihívást látták benne, és a dolgozók meg tudják mutatni a családjuknak, hogy ezt bizony ők készítették a dunaújvárosi munkahelyen.

Nagy projektjük akad azért a fentieken kívül is, legfeljebb nem ennyire látványos, mint a vasúti hídszerkezet. Gyöngyösön építenek például egy darupályát, aminek az összsúlya 270 tonna, ami ugyancsak komoly felkészültséget igényel.