A hétvégi horgász-, halászlé- és halfőző verseny legjobbjait díjazták a rendezvény szervezői

A hétvégi, III. Horgász-, halászlé- és halfőző versenyen a legeredményesebben szereplő résztvevőket kategóriánként díjazták, tárgy- jutalomban és elismerő oklevélben részesültek a győztesek.

A nyereményeket Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere és Jáger Tibor, a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetségének elnöke adta át. A sok kiváló halétel miatt szoros volt a verseny, így két első helyezett is lett: Szarka László halászlével, Kiss Krisztián pedig az étel „korhely” változatával vitte a prímet. Szarka László a nyertes fogása mellett isteni füstölt csukájával is kényeztette a zsűrit. Három különdíjat is kiosztottak a kategóriában, Mezei Zsolt, Nagy Péter és Izsák Máté ízletes halászlevükkel, Schnell Ferenc pedig különleges halas óriáspalacsintájával érdemelte ki a bírák elismerését.

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület több kategóriában is hirdetett versenyt, és a horgászok között mindenki egyenlő eséllyel

indulhatott a nemének, korának, szaktudásának megfelelőlen. Tizennégy éves korig a nevezés díjtalan volt, de a szabályok valamennyi horgászra egységesen vonatkoztak: 1 versenyző 1 bottal, 1 horoggal, úszós vagy fenekezős készséggel nevezhetett.

Férfi kategóriában Nagy Tibor végzett az első helyen, a dobogó második fokára Hargitai Győző került, bronzérmes pedig Dukai Miklós lett. A legfiatalabb horgász címet Tóth Kristóf érdemelte ki, a legeredményesebb gyermekhorgász pedig Potholiczky Patrik lett. A hölgyek közül Galanicz Georgina lett a győztes, őt sorrendben Mátraházyné Kiss Julianna követte, harmadik helyen pedig Farkas Károlyné végzett a versenyen.