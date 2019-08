A héten sokan kaphatnak vaskos csekket bírságról

A rendőrség Magyarország egész területén augusztus 12. és 18. között a gépjárművek sebesség ellenőrzését végzi.

A közösségi médiafelületek tegnap reggel hemzsegtek az ezzel kapcsolatos bejegyzésektől. Akadt, aki arról számolt be, hogy a 62-es úton a Székesfehérvár felé vezető oldalon Seregélyesig öt traffipax-szal találkozott. Rendőrségi forrásból tudjuk, hogy a 6-os számú főközlekedési úton Adony térségében is mérték az elhaladó járművek sebességét a rend­őrség munkatársai, valamint Rácalmás belterületén a Fő út 67-es számú ház előtt is ellenőriztek. Ezeken a helyeken nem állították meg a sebességet túllépő járművezetőket.

Hogy egészen pontosan mi is ennek az oka? A TISPOL Műveleti Csoport – éves ellenőrzési terve alapján – augusztus 12-től 18-ig tartja meg Magyarországon a TISPOL ­SPEED nevű közlekedésbiztonsági ellenőrzését. A police.hu honlapon publikált közlemény szerint az éves ellenőrzési terv alapján végrehajtott európai akció elsősorban a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére irányul.

A baleseti statisztikák szerint évek óta a sebesség helytelen megválasztása a vezető baleseti ok, a gyorshajtás a balesetek mintegy harmadával van közvetlen összefüggésben. A rendőrség korábban arra is figyelmeztetett, hogy mindezek miatt szakítottak a korábbi gyakorlattal, az ilyen akciókat leszámítva nem jelentik be a mérések helyszínét és mozgó autóból is mérnek.