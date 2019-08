A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

2019. 08. 21-én volt a Fabó Éva Sportuszoda műszaki átadása.

4tress ismét nagyot alkotott. A Libertad című száma sokak kedvence lesz. Lábadi Ádám, azaz 4tress legutóbbi dalát, az EGO-t több mint félmillió ember látta a Youtube-on. Ahogy ebben a számban is megénekelte, a gyertyát a két végén égeti, azaz nem áll le sohasem. Mindig van új ötlete, ami hajtja tovább és tovább. Persze pihenni is kell néha. Ilyenkor nyáron jól jön a haver szuper kis ladikja a Balcsin. De, ha már ott vagyunk, adjuk is tovább a feelinget – gondolhatta 4tress, hiszen a legújabb számában a szabadságról dalol.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2019. augusztus 22-én 7 óra 30 perc körül Enyingen, a Fő utcában, ahol egy kamion és egy Renault típusú kisbusz ütközött össze. A baleset során a kisbuszt vezető 24 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik.

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.

Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Dunaújváros Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2019.08.12-08.18-ig