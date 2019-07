A hét legolvasottabb hírei

Ezeket a híreket olvasták a legtöbben a héten itt a DUOL-on:

Méretes gödör miatt állt egy autó a Béke téren

Beszakadt úttest miatt áll egy gépkocsi a Béke téren a piac felé vezető úton a lámpáknál.

Hírek, álhírek és mendemondák a dunaföldvári fürdő körül…

Hallották? A polgármester eladta a fürdőt! A városban máshonnan pedig az hallik: Viczai eladta a fürdőt! A pletykák gyorsan terjednek egy kisvárosban, fújja a szél mindenfelé.

Idén is gazdag programkínálattal várnak mindenkit augusztus 20-án

Magyarország nemzeti ünnepén, Augusztus 20-án, az idei évben is egész napos programok várják a városlakókat a Szalki-szigeten. A keresztény államalapítás ünnepén Dunaújváros MJV Önkormányzata szeretettel invitál minden érdeklődőt a városi Augusztális programjaira.

Halálos baleset történt Seregélyes külterületén

Eddig tisztázatlan körülmények között egy motoros 2019. július 25-én a reggeli órákban Seregélyes külterületén haladt a község irányába, amikor eddig ismeretlen okból az útról lesodródott és az árokba csapódott, adta hírül a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság.

Elkerített valóság 2

amikor a közelmúltban egy levelet fújt be a szél szerkesztőségünkbe. Ha már befújta, el is olvastam, amelyet a Dunaferr egy igazgatója – a menedzsment nevében – a „Kollégáknak” írt. Mondhatni betárazott. El is szégyelltem magam, talán egy kicsit helyette is. Régen is voltak ugyanis konfliktusok az érdekképviseletekkel, sőt még a mindenkori politikával is akadtak nézetkülönbségek, de ennyire elzárkózni a közvetlen környezettől, a nyilvánosságtól – megítélésem szerint – egyetlen korábbi vállalatvezetésre sem volt jellemző.

