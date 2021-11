A hét kulcsszavai: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás

Idén november 21–28. között rendezik az európai hulladékcsökkentési hét (EWWR) eseményeit. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható hulladékgazdálkodás fontosságára. A programhoz térségünkből a rácalmási és a baracsi óvoda, a Petőfi iskola és a Dutrade Zrt. csatlakozott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összegyűjtötte az elmúlt év legfontosabb hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatait. Lehangoló tény: a szemét elleni harc ellenére az összegyűjtött hulladék mennyisége évről évre emelkedik. 2020-ban hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött összes települési hulladék mennyisége 3 millió 245 ezer 791 tonna volt, amelynek meghatározó hányadát (2 millió 432 ezer 912 tonnát) továbbra is vegyes hulladékként gyűjtötték be. A begyűjtött, egy főre jutó települési hulladék mennyisége a 2020. évben 331,88 kilo­gramm volt. A települési hulladék több mint 53 százaléka hulladéklerakóba került.

Az európai hulladékcsökkentési hét célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az újrahasznosítás fontosságára. Projekthét alkalmából hazánkban is számos kezdeményezéshez lehet csatlakozni, illetve részt venni olyan eseményeken, ahol a fő téma a fenntartható hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, a műanyagok újrahasznosítása vagy a csomagolásmentes vásárlás. Ahogyan a rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsődében összefoglalta a 2017-ben létrehozott Zöldalma Munkaközösség vezetője, Sörösné Dudás Andrea: az európai hulladékcsökkentési hét missziója, hogy megszólítsa az embereket, és rávilágítson a hulladékcsökkentés jelentőségére, illetve a hulladékgazdálkodás három kulcsfontosságú elemére: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás. Megtudtuk például, hogy környezetünk megóvása, a fenntarthatósági elkötelezettség kezdettől fogva része az óvodai nevelésnek, ebbe a programba aktívan bevonják a szülőket, hogy a gyermekek otthon is ugyanezt a jó mintát lássák. Megújult az óvoda, geotermikus fűtésre váltottak, és napelempark biztosítja az áramellátást. Gyűjtik a fáradt olajat, az elemet, és szelektíven gyűjtik a hulladékot. Madárbarát óvodaként gondoskodnak a szárnyasokról, őrzik a helyi értékeket, környezettudatosságra törekednek, tavaly például napvédelmi akcióban is részt vettek.

Tevékenységük révén 2018-ban elnyerték a Zöld Óvoda címet, és már abban az évben csatlakoztak is a hulladékcsökkentési héthez. A pandémia gátat szabott a tágabb kibontakozásnak, ám az akkori „Régiből újat” alkotást továbbgondolták…

– Vitézné Tonka Magdolna kolléganőnk segítségével beadtuk pályázatunkat az európai hulladékcsökkentési hétre. Ellátogattunk a Dunaújvárosi Magyar Papírmúzeumba, ahol csodát láttunk, nem is gondoltuk, hogy a környezetünkben ilyen lenyűgöző tárlat működik. Inspiráló volt számunkra az ottani jó gyakorlat, és elkezdtünk a gyerekekkel brikettet készíteni hulladék papírból: áztattuk, pépesítettük, kiszorítottuk belőle a vizet, és száradás után a korongokat építőjátékként használhatjuk. A heti témánk a „Barátom a papír!” lett, csoportonként újrahasznosított tárgyat készítettünk papírból, otthon a szülőkkel közösen is dolgoztak a gyerekek az alkotásokon, amelyekből kiállítást rendeztünk – vezet körbe a tárlaton Sörösné Dudás Andrea. Igazi különlegességeket látunk: tojástartóból Mikulás-szánkó, sárkány, kartondobozból gyönyörű palota, impozáns autó és autópálya, célba dobó, illetve labirintusjáték, diótörő katona és még számos csoda.

Minden óvónő, az intézmény valamennyi csoportja részt vett a tevékenykedésben, a szülők is aktívak voltak, még az otthon betegeskedő gyermekektől is érkeztek alkotások. A „papírköltemények” fotóit feltöltötték a Manóvár óvoda zárt csoportjának közösségi oldalára, ahol a szülők és a gyerekek szavazhattak a szerintük legszebb munkákra. A papírcsodákat kiállításon is megmutatják, és hétfőn 10 órakor a Dunaújvárosi Magyar Papírmúzeum főmunkatársa, Kusler Zsófia is részt vesz a díjátadón és megtekinti a kiállítást, beszél a gyerekeknek a papírhulladék újrahasznosításának fontosságáról.

A baracsi Négy Vándor Óvodában Fazekas Kitti intézményvezetőtől megtudhattuk:

– Óvodánk a néphagyományőrzés mellett a környezeti nevelésre fekteti a fő hangsúlyt. Igyekszünk ebbe a szülőket is bevonni. Folyamatosan szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Elektronikai hulladékgyűjtést pedig egy évben négyszer szervezünk. A PET-palackok kupakjait a környezet óvása mellett segítő szándékkal is gyűjtjük. Környezetünkben elő beteg gyerekek gyógyulását támogatjuk vele. Az óvodában a madarak védelmével foglalkozunk, PET-palackokból készítünk madár­etetőket. Az őszi leveleket a gyerekekkel együtt gereblyézzük össze, és a komposztra kerülnek. A komposztot a gyerekekkel gondozott magaskertek táplálásához használjuk fel.

Az idei téma, a „Körkörös közösségek” szellemében olyan akciókat vár az óvoda, amelyek a körforgásos gazdaságra vonatkozó helyi megoldások ösztönzésére irányulnak, valamint a fenntarthatósággal, hulladékmentességgel, illetve újrahasználattal, hulladékcsökkentéssel kapcsolatos közösségépítést tűzték ki célul.

– Együtt egymásért felhívással akciót hirdetünk a szülők, gyermekek részére. Ösztönözve a szülőket, hogy az óvoda mellett otthon is beszélgessenek, tegyenek a környezet védelme érdekében. Szelektíven gyűjthető hulladékokból gyermekükkel közösen lehet otthon alkotni. Az így készült alkotásokból kiállítást rendezünk az óvodában, hogy mindenki megcsodálhassa egymás alkotását. A gyerekekkel a faluban található szelektív hulladékgyűjtőt felkeressük, fontosságát, használatát játékokon keresztül gyakoroljuk. A csoportokban a hét folyamán kiemelten foglalkozunk a fenntarthatósággal, hulladék-újrahasznosítással, hogy mi az, amit mi magunk is megtehetünk környezetünk megóvása érdekében.

A Petőfi Sándor Általános Iskola tavaly elnyerte az ökoiskola címet. Ezen környezettudatos programjuk éves munkatervében természetesen helyet kapott az európai hulladékcsökkentési hét is. Többek között az alsósokat egy olyan kihívás várta, hogy újrahasznosított anyagokból szobrokat készíthetnek, a felsősök pedig társasjátékokat.