A helyi mesterek életútjának elismerése

Az Aranykoszorús Mester címek átadását is a múlt év végére tervezte a városi kamara.

A cím adományozásával ismerik el azoknak a helyi mestereknek a szakmai életútját, akik harminc éve kiemelkedően magas szakmai színvonalon végzik tevékenységüket, meghatározó és példamutató módon járultak hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez, a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez. A címeket Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Szabó Zsolt, Dunaújváros gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármestere és Králik Gyula, a városi kamara elnöke adta át.

Aranykoszorús Mester címet kapott Lehoczkiné Tóvizi Ilona fodrászmester, aki már a szakma elsajátítása során, 16 évesen elnyerte a „Szakma Ifjú Mestere” címet. Versenyfodrászként számos szakmai versenyen vett részt, ahol komoly helyezéseket ért el. 1988-ban költözött Dunaújvárosba, 1993-ban, a mestercím megszerzését követően önálló vállalkozást alapított.

2005-ben vette át a Dunaújvárosi Főiskola műszaki szak­oktató diplomáját fodrász és kozmetikus szakon, majd ezt követően a Lorántffy középiskola fodrász szakoktatója lett. Jelentős szerepe volt a fodrász gyakorlati képzés helyi feltételeinek a megteremtésében, az iskola önálló tanműhelyének kialakításában. Számos tanulója szerepelt sikeresen az országos szakmai versenyeken, vizsgákon. Szakoktatói munkája elismeréseként 2003-ban a Bonis Bona – Nemzet Tehetségeiért Díjban részesült. Munkájának fontos részét képezi a kamarával együttműködve az országos vizsgaelnöki és szakmai szakértői feladatok ellátása is.

Horváth Zsolt pincérmester is megkapta az elismerő címet. A szakma alapjait a székesfehérvári Ősfehérvár Étteremben sajátította el, 1984-től Dunaújvárosban, a régi Kohász étteremben helyezkedett el felszolgálóként, majd kilenc éven át a helyi HBH Bajor Sörözőben (később Kaiser Söröző, majd Sörkert Étterem). 2001-től visszatért első munkahelyéhez, a Kiskohász Vendéglőhöz, amelyet üzletvezetőként/ügyvezetőként irányít immár 20 éve.

A dunaújvárosi kamarai mesterképzés elindulásával, 2015-ben az elsők között szerezte meg pincérmester oklevelét. Szakmai pályája során szinte valamennyi munkahelyén foglalkozott tanulókkal, a városban sokan tanulták tőle a vendéglátós szakmák alapjait.

A címet megkapta Kovács Gyula autószerelő-mester is. A szakmunkás-bizonyítvány megszerzését követően 1976-ban a Dunai Vasmű Gépkocsijavító Műhelyében kezdett dolgozni, ahol munka mellett leérettségizett, és elvégezte a gépjárműtechnikusi minősítő képzést is. Kisipari mesterlevelét 1987-ben vehette át az autószerelő szakmában. Ezt követően 1988-tól saját autószerelő műhelyében dolgozott. 2011-től – a Budapesti Műszaki Egyetem Gépjármű Tanszékén szerzett végzettsége alapján – műszaki vizsgabiztosként is tevékenykedik.

1989-től hosszú éveken át kiemelt szerepet töltött be az autószerelő szakmunkástanulók gyakorlati képzésében, közreműködött aktív képzőhelyként a duális képzésben. A Dunaferr iskola a szakmunkás záróvizsgák lebonyolítását is rendszeresen az ő műhelyébe szervezte. Vállalkozói szolgáltató tevékenységét a nyugdíjas éveiben is aktívan folytatja, a tanulók oktatását azonban mára már a fiatalabb generációkra hagyja.