A helyi idősotthonban százhúsz lakó kérte már az újabb oltást

A koronavírus elleni védőoltás eljárásrendjében az idősek elsődleges helyet kapnak, ők már a harmadik oltásra is jelentkezhetnek.

A koronavírus központi tájékoztató oldalán azt írják, az elmúlt hónapokban végrehajtott oltási programnak köszönhetően Magyarországon az idősek döntő része már be van oltva: a 2,5 millió 60 év feletti személy 84 százaléka felvette az oltást, sokan már a harmadik oltást is megkapták. Nagyjából 400 ezer olyan idős ember van, aki még nem élt az oltás lehetőségével. Hangsúlyozzák, hogy a vírus továbbra is itt van, a delta vírusmutáns gyorsan terjed és sajnos nem zárható ki a negyedik hullám sem. A beoltatlan idősek vannak a legnagyobb veszélyben, ők vannak leginkább kitéve a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának, ezért arra kérik a még beoltatlan időseket és családtagjaikat, hogy fontolják meg újra az oltást, és jelentkezzenek a háziorvosnál vagy regisztráljanak az interneten.

Az oltásra a legegyszerűbb az interneten jelentkezni (vakcinainfo.gov.hu). A regisztráció érvényesítése után pedig időpontot tudnak foglalni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér honlapján valamely kórházi oltópontra. Emellett az idősek nyugodtan kérhetik a háziorvostól is az oltás beadását. Ez esetben a háziorvossal kell egyeztetni az oltás időpontját, helyszínét, továbbá a háziorvos dönt az olthatóságról és a vakcináról is.

Ezt a megvalósítási módot választotta Piros Lászlóné is. A rácalmási hölgy számára nem volt kérdés, hogy éljen az oltás lehetőségével. Arra bátorítja kortársait, hogy minél előbb oltassák be magukat ők is, hiszen a híradásokból az látható, hogy közeleg a járvány újabb hulláma. Azt tapasztalja, hogy a környezetében élők többsége él az oltás lehetőségével, de vannak olyanok is, akik politikai kérdést csinálnak belőle. A mozgásképtelen, nehezen mozgó idősekhez a háziorvosok házhoz mennek. Ez esetben a háziorvos helyben, papír alapon végzi el a regisztrációt, nincs szükség előzetes internetes regisztrációra.

Az idősotthonban élő gondozottak átoltottsága magas, hiszen ott már az év elején megtörtének az oltások.

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban már megtörtént a bentlakók igényfelmérése. Hedericsné Boros Julianna intézményvezető-helyettes lapunknak elmondta, az oltás nem kötelező, de ajánlott. Minden gondozottat, illetve hozzátartozóikat megkérdeztek arról, hogy kérik-e a harmadik oltást. A Duna sori, valamint a Barátság úti bentlakásos otthonban összesen százhúsz lakó jelezte igényét. Hedericsné Boros Julianna hozzátette, ez a szám változó, emelkedik folyamatosan, hiszen első körben sem egyszerre oltottak mindenkit náluk (például más betegség miatt csak később kapták meg a vakcinát), a négy hónap elteltét pedig meg kell várni a harmadik oltással.

Év elején a kórház csapata ment beoltani az idősotthon lakóit, ám ezúttal az intézmény orvosa, dr. Fenyvesi Béla fogja beadni nekik – amint megkapják a vakcinákat a leadott igények száma alapján. Az idős­otthon dolgozói is élnek a harmadik oltás lehetőségével, ők jellemzően maguk regisztrálnak és foglalnak időpontot kórházi oltópontra.

Az intézményvezető-helyettes arról is szólt, hogy békések, nyugalmasak a hétköznapjaik, mindannyian nagyon várták már, hogy visszatérhessenek a régi kerékvágásba. Igyekeznek minél színesebb programokkal szolgálni az időseknek, például fagyizás, séta és torna, zenehallgatás, bográcsozás, játékos kutyás terápia, kézműveskedés is szerepelt a közösségi rendezvények sorában a nyár folyamán.