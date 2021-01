A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat is segít

Mint azt a Hírlap hasábjain is megírtuk: december végén földrengés volt Horvátországban, amelynek lökéseit hazánkban, sőt, városunkban is érezni lehetett. A földmozgás epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt. Az első tektonikus mozgás óta 849 utórezgést jegyeztek fel szakemberek, közülük több 4-es és 5-ös erősségű volt. Nagy szükség van a segítségre most Horvátországban, ehhez kapcsolódva egy dunaújvárosi segítségnyújtási felhívásról számolhatunk be.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója, aki délvidéki származású, azzal a megszívlelendő ötlettel kereste fel a Dunaújvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetőit, hogy próbáljanak meg közösen segíteni a horvátországi bajbajutottakon. Ezt Miskolczi László elnök és Grábics Gábor alelnök készséggel meg is tették, s magánemberként pénzadományokkal támogatták a horvátországi bajbajutottakat.

Ezenfelül a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat nevében arra kérnek minden, a szervezetükhöz közelálló helyi polgárt és minden jóérzésű dunaújvárosi lakót, hogy ha lehet, nyújtsanak segítséget a bajba jutott horvát emberek számára. Mint lapunknak elmondták, ott a helyszínen lévőknek a pénzadomány most a legnagyobb segítség, és minden forint jó szolgálatot tehet a nyolcvan százalékban megrongálódott Petrinja város lakói számára az újraépítéshez, az élet újrakezdéséhez.

Aki szeretne segíteni, az felajánlását több hazai egyházi felekezet segítségnyújtási akciójához társulva is megteheti, ezenkívül egy bankszámlaszámot az Országos Horvát Önkormányzat is biztosított az adományok összegyűjtéséhez.

Fontos adminisztratív tudnivalók az adományok célba juttatásához, azaz a pénzadományok utalásához: számlatulajdonos az Országos Horvát Önkormányzat, a bank neve: K&H Bank Zrt., a számlaszám a 10402427-00032952-00000009-es.

Minden esetben a közlemény rovatba tüntessék fel, hogy „horvátországi földrengés”. Minden apró segítség is sokat jelenthet most Mint ismeretes, tavaly december 28-án és 29-én két erősebb – 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű – földrengés rázta meg Közép-Horvátországot. A Petrinja és Sziszek közelében történt földmozgásoknak hét halálos áldozata és 28 sérültje van, és folyamatosak az utórengések. A horvát kormány január 4-én katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Sziszek-Monoszló megyét, valamint Zágráb és Károlyváros (Karlovac) megye egyes részeit. Több mint 120 ezer ember életterét érintette a súlyos földrengés. A felmérések szerint 40 ezer épületről már érkezett kárbejelentés, amelyek 20 százaléka életveszélyes állapotúvá lett.

A magyar állam, az egyházak hazai képviseletei, a segélyszervezetek és a lakosság is tett a jó ügyért és számtalan felajánlással éltek már a horvátországi károsultak irányába. Segélycsomagok, pénzadományok, lakókonténerek, élelmiszercsomagok indultak útnak déli szomszédunk felé hazánkból.

A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat vezetői ezúton is arra kérnek és buzdítanak mindenkit, hogy aki teheti, ha csak kevéssel is, de segítsen a rászoruló embertársainak.