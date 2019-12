A helyi egyetemen is élesbe kapcsol(t) a hallgatóvadászat

A követelmények terén is változatos hónapokat élnek meg a felsőoktatásba vágyó leendő hallgatók. A Dunaújvárosi Egyetem sem kíván lemaradni versenytársaitól. Az intézmény tájékoztatók és nyílt napok sorával várja az érdeklődő diákokat és szüleiket.

A kormány legutóbbi döntésével a korábbi nyelvvizsga-kvótát ugyan elnapolta, de így is számos követelménynek kell megfelelnie annak, aki felvételezni kíván bármely hazai felsőoktatási intézménybe. A jelenlegi finanszírozási modell értelmében az intézmények is versenyeznek, a legjobb képességű és motivált hallgatókért. Nem tesz másként az évről évre egyre jobb eredményeket produkáló Dunaújvárosi Egyetem sem, amely idén ősszel-télen is komoly kampányba kezdett.

Tegnap az Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolájában tartottak előadást a DUE képviselői, aki december 13-án, pénteken a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban mutatják be az újvárosi képzési kínálatot és a duális képzés lehetőségeit, valamint az elérhető ösztöndíj-lehetőségeket.

December 14-én, szombaton reggel 9 órától pedig ismét családi nyílt napra várja az érdeklődőket a Dunaújvárosi Egyetem.

Az intézmény hivatalos közleményében így ír a szombati rendezvényről:

„A rendezvény egyedüliségét jól mutatja, hogy azon kívül, hogy családokat várunk, egy képzési területekre bontott programmal készülünk az érdeklődőknek. Lesznek hallgatók, tanárok, végzett hallgatók a szakokról. Képzési területenként nyílt beszélgetések és campusséták az egyetem területén. Mindent megmutatunk, hogy jó döntést hozzatok! Partnernek tekintünk, sőt veled együtt építjük a karriered!”

A campusles szombaton 9 órakor kezdődik, az első előadás 10 órakor lesz, utána pedig feltárul az érdeklődők előtt a Dunaújvárosi Egyetem minden titka.