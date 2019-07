A házastársak különvagyonáról

A házas felek vagy a házasulandók egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség tartamára szerződéssel rendezhetik. A házastársi vagyonközösség a házastársak osztatlan tulajdonközössége, amelyet a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami bármelyik házastárs különvagyonába tartozik. Nem csupán a szerzett javak, de a közös vagyontárgyak terhei, illetve bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozások is a közös vagyon részét képezik. Házastársi közös vagyonba tartozik mindaz, ami tulajdonjog tárgya lehet, továbbá a vagyoni értékű jogok, illetve a követelések, minden vagyontárgy, amelyet a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együttesen vagy külön szereztek.

A közös vagyon keletkezésének idejeként a törvény nem az életközösség, hanem a vagyonközösség keletkezésének idejét jelöli meg, tekintettel arra, hogy az életközösség fennállása alatt nem feltétlenül áll fenn vagyonközösség. A házastársi vagyonközösség csak a házassági életközösség alatt állhat fenn, ugyanakkor a házassági életközösség alatt más vagyonjogi rendszer keretei között is élhetnek a házastársak. Közös vagyon megosztásáig főszabály szerint nem lehet a vagyonnal rendelkezni, kizárólag a felek közös megegyezésével. Senki nem azért köt házasságot, hogy már előre a váláson gondolkodjon, mégis hasznos lehet a jövőbeli együttélés szabályainak tisztázása szempontjából is, ha szerződésben rögzítjük, hogy melyik vagyontárgy kihez tartozik. A szerződésben tehát nincs szükség annak rendezésére, ami a törvény alapján amúgy is egyértelmű, nem kell például felsorolni a külön vagyonba tartozó, a házasságkötés előtt már megszerzett vagyontárgyakat. Fontos tudni, hogy a házassági vagyonjogi szerződések csak akkor érvényesek, ha azokat ügyvéd vagy közjegyző készíti.