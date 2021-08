A harmadik oltásról, fiatalok és hatvan év felettiek oltakozásáról

A nyár második felében a koronavírus elleni vakcináció területén több újdonság is előtérbe került. Augusztus 1-től fel lehet venni a harmadik oltást Magyarországon, megkezdődött a hatvan év felettiek oltási kampánya, és augusztus végén elkezdődik a 12–15 éves korosztály oltási akciója is.

A lapzártánkig elérhető legfrissebb hivatalos tájékoztatás szerint a járvány kezdete óta 810 ezer 46-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 30 ezer 37. A gyógyultak száma 759 ezer 33. Kórházban 87 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 20 ezer 976. A harmadik oltásra eddig 64 ezren foglaltak időpontot, és 52 ezren már meg is kapták azt. Erre az úgynevezett emlékeztető oltásra azon tajszámmal rendelkező, 18. élet­évüket betöltött állampolgároknak van lehetőségük, akik Magyarországon kapták meg a koronavírus elleni védőoltásaikat, és utolsó oltásuk óta eltelt minimum 4 hónap. Az emlékeztető oltásra történő jelentkezés lehetőségét csak azok fogják látni az időpontfoglaló felületen, akik a kritériumoknak megfelelnek. Időpontfoglalás az eeszt.gov.hu oldalon lehetséges az Oltás időpontfoglalás tajszámmal menüpont alatt – írja az említett portál. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott orvosszakmai ajánlás alapján az oltóorvossal történt konzultációt követően dől el, milyen vakcinával történik ez az oltás. Az oltás típusáról a helyszínen dönt az oltóorvos. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes.

Fontos, hogy minél többen felvegyék az oltást!

A vakcináció városunkban is elkezdődött. Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és a legyengült immunrendszerű embereknek különösen ajánlott a harmadik oltás. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárások és a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás. A kormányzati vakcinabeszerzéseknek köszönhetően van bőven oltóanyag az újabb oltásokhoz is. Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását – közölte a kormanyhivatal.hu internetes portál.

Megkezdődött a hatvan év felettiek oltási kampánya is. Ennek keretében a még be nem oltott 60 év felettieket személyesen keresik fel a háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók.

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyerekek oltására is. A 12–17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra, és 152 ezer fiatalt (a 80 százalékukat) már be is oltottak. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét, legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra, de a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető az oltás. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12–18 évesek oltására: a Pfizeré és a Modernáé – írta az MTI.