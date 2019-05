A gyógyításnál sokkal jobb lenne az egészség megőrzése!

Kívülálló nem is gondolná, hogy mennyire fontos lehet a recepció egy rendelőintézetben, ahol részletesen, pontosan és kedvesen eligazítják a betegeket!

Magyarországon nem egészség-, hanem betegségügy és betegségkultúra van! – állítja dr. Kemény János, akit a városban sokan még mindig gyermekorvosként ismernek, holott többféle gyógyító tevékenységben járatos.

A Liget közben működő Egészségház egyik tulajdonosa és vezetője szerint bár mindannyian abban lennénk érdekeltek, hogy kiegyensúlyozott és boldog életet éljünk, valójában nagyon keveset teszünk ennek érdekében, és azt is rendszerint már csak későn.

Ugyanakkor tény, hogy hosszabbodik az emberi életkor, mert az egészségügyi ellátás mind több embert ér el, és a tudomány is fejlődik, ám ennek az ellátásnak a leginkább látható jellemzője az emelkedő gyógyszerfogyasztás. A korábbinál többen tesznek valamit azért, hogy ne legyenek betegek, sokan igyekeznek aktív életet élni, mozogni (Kemény doktor például, ha csak teheti, gyalog jár a lépcsőkön), sokan pótszerekkel próbálják ezt elérni, és még jó, ha ez a törekvésük vitaminfogyasztásban jelentkezik. Ám nem csökken a dohányosok és az alkoholfogyasztók száma, és az Egészségházban is érzékelik az orvosok, hogy több a tüdőbeteg és a hirtelen jelentkező daganatokkal küzdő ember.

Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a társadalombiztosítás nem lehet képes a betegek, vagy inkább: a gyógyulni vágyók mindegyre növekvő igényeit kielégíteni. Erre a világ egyetlen országában sem képes az állami egészségügy, ezért mindenképpen helye van a magánorvoslásnak. A Liget közi intézményt működtető Egészségért Bt. 1991 óta családi vállalkozásként, mind több közreműködő orvost alkalmazva próbál egyre szélesebb területen segíteni az egészségese(bbe)n élni akaróknak. Amellett, hogy több háziorvos is folytat praxist az épületben, valamint nagy figyelmet fordítanak a foglalkozás-egészségügyi ellátásra, számos, nálunk új kezdeményezéssel bővítették a választható gyógyító, egészségmegőrző kezelések listáját.

A bőrgyógyászat, belgyógyászat, pszichológia, fül-orr-gégészet mellett működik a házban lézersebészet, szemészet, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, ideggyógyászat és mozgásszervi rehabilitációs magánrendelés is.

Az igazi újdonságokat azonban minden bizonnyal az alternatív gyógyító eljárások bevezetése jelentette a betegek számára. Ilyen a biorezonancia, a mofetta, az érszűkület-kezelés, a lágylézer, az akupunktúra, a kineziológia. Emellett végeznek komplex egészségpénztári szűréseket, laboratóriumi és ultrahang-vizsgálatokat, számítógépes talpvizsgálatot és menedzserszűréseket, és vannak jóga, gymnstick, hot iron foglalkozások is, amelyek sokszor a kívülállónak rejtélyesen ható megnevezésük ellenére többnyire világos és érthető módon ható kezelések.

Szétfeszítené cikkünk kereteit, ha akár csak vázlatosan is megpróbálnánk ismertetni e sokfelé ágazó tevékenység részleteit. Elég az hozzá, hogy a világhálón (így az Egészségház honlapján is) lehet tájékozódni ezek alapjairól – és a napi nyolcórás recepció részletes információt és telefonos bejelentkezést biztosít. Emellett a városban egyedülálló módon a magánrendelések többségére online időpontfoglalás is rendelkezésre áll. Ez az első lépés a nagy tervük megvalósításához, aminek alighanem mindenki örül: más városokhoz hasonlóan kiépíteni egy sokféle orvosi szakágnak helyet adó, egységes alapokon működő magán rendelőintézetet.

Kemény doktor és segítői hitvallása, hogy próbáljanak minél összetettebb ellátást nyújtani a betegeknek is – de még inkább azoknak, akik egészségüket kívánják megőrizni! Ebben pedig nem idegenkednek az új szemléletektől sem: például az olyan megközelítésektől, amelyek nem a modern, európai orvoslás kémiai megoldásaira, hanem fizikai eljárásokra helyezik a hangsúlyt. Meggyőződésük, hogy a gyógyítás színvonala csak emelkedhet azzal, ha a betegek a gyógyító szakmák minél nagyobb körével találkozhatnak minél könnyebben – és ennek érdekében folyamatosan igyekeznek növelni a rendelések kínálatát!