A gépezés később a javukra is válhat

A digitális forradalom után született gyermekek a számítógépes és adatátviteli technológiák adta lehetőségekkel nőttek és nőnek fel. A mindennapok részévé vált a különféle kommunikációs eszközök és az internet használata.

Sokszor halljuk azon szülői aggodalmat, hogy „a gyereket nem lehet kirobbantani a gép elől”. Ez nem feltétlenül rossz, ugyanis megfelelő útmutatással a folyamatosan fejlődő számítástechnika iránti érdeklődés az előnyükre válhat. Élményalapú programozó iskola a Logiscool a 6-18 éves diákoknak, a hálózatnak pedig Dunaújvárosban is van intézménye, az egyetem C épületében (Kallós Dezső utca). Verasztó Orsolya, a helyi iskola vezetője lapunknak elmondta, nemcsak a tanév során tartanak kurzusokat, hanem nyári táborokat is szerveznek annak érdekében, hogy ha a gyerek szívesebben tölti szabadidejét „gépezéssel”, vagy az online térben, akkor azt a hasznára tudja fordítani és tanuljon.

– Olyan tematikus táborokat szervezünk, ahol a gyerekek ízelítőként betekintést kapnak egyebek között a multimédia, a 3D-s technológia, a robotika, a programozás világába. Egyfajta pályaorientációt is szolgál, hiszen ha jobban megismerik az informatika egy-egy szegmensét, látják majd, hogy mivel szeretnének komolyabban is foglalkozni – mondta Verasztó Orsolya.

Folyamatosan lehet jelentkezni a táborba a Logiscool weboldalán (illetve az ott található elérhetőségeken), ahol a helyi táborok részletesebb leírásáról is lehet tájékozódni.

A Junior Designer táborban a képszerkesztő eszközök használatáról, tipográfiáról, saját márka felépítéséről is tanulhatnak. A Programozó „Hacker” táborban egy kódfejtő küldetést teljesíthetnek a fiatalok: a rejtélyes kódok feltörése, a titkos üzenetek megfejtése a programozói gondolkodásmódot fejleszti. Tematikus tábort tartanak olyan játékszoftverekről, mint például a Roblox és a Minecraft. Főszerepet kap a Lego és robotika, a mesterséges intelligencia, az androidos applikációk készítése, és az internetbiztonság jegyében az online tartalmak készítéséről, a mobilok és közösségi oldalak lehetőségeiről is lesz tábor.

Tantermi és online formában szervezik meg a tábort, heti bontásban (a hétköznapokon). Alapból egész napos foglalkozásokról van szó (8–16 óra között), és a szakmai ismereteken túl természetesen játékos szabadidős programot is biztosítanak (élményfürdő, uszoda, közeli sportpályák). Lehetőség van félnapos táborozásra, ilyenkor a diákok a délelőtti vagy a délutáni szakmai foglalkozáshoz tudnak bekapcsolódni.