A Gárdonyi iskola sikereiről

Kedden délután sajtótájékoztató keretében számolt be a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola közelmúltbeli sikereiről az intézmény.

Szóládi Zoltán igazgató elmondta, tavaly nyáron beáztak az intézmény ötödik szintjén található termek. A szükséges felújítási munkálatokban kiemelt szerepet vállalt a Magyar Kríziskezelő Alapítvány, valamint a Varga Attila által vezetett építkezési vállalkozás. E segítséget egy-egy emlékplakettel köszönte meg az intézmény vezetője.

Szóládi Zoltán kifejtette, a közelmúltban több pályázaton is sikeresen szerepelt az iskola, így köszönetet mondott a Hankook Tire Magyarország Kft.-nek, valamint a Hamburger Hungária Kft.-nek.

Sánta Dóra, az iskola diák­önkormányzatának patronáló pedagógusa a „Nagy vagy!” címmel futó televíziós vetélkedőről adott tájékoztatást:

– Október 25-én az Érd Arénában forgatták le a vetélkedőt, amelyen iskolánk csapata is részt vett. Intézményünket összesen kilenc diák képviselte.

A forgatás reggel fél kilenckor kezdődött, és közel három órán át tartott. Az Arénában előre megadott, nyolc feladatott kellett teljesíteniük a diákoknak. A gárdonyisok eredményeit az e héten induló „Nagy vagy!” című adásban követhetik az érdeklődők a TV2-n.

A népszerű Alma együttes is fellép majd a Gárdonyiban.

– Szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően november 10-én, azaz jövő héten kedden ad majd koncertet az intézményben csak a mi tanulóink számára. Ha az időjárás ezt engedi, akkor az udvaron, rossz idő esetén pedig a tornateremben – fogalmazott Szóládi Zoltán, aki kiemelte: – A Gárdonyi 1980-ban, azaz negyven évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Fennállásunk 40. évfordulóját ünnepelnék, ha mindezt a járványhelyzet nem írná át. Reménykedünk abban, hogy a korábban előre eltervezett rendezvénysorozatból sokat sikerül majd megvalósítanunk. Terveztünk egy fotó- és tárgykiállítást, amely az intézményünk elmúlt négy évtizedét mutatná be. Ezúton fordulunk a régi gárdonyis diákokhoz, hogy hozzák el, mutassák be a számukra fontos „gárdonyis” emlékeket.